Lo que hace una década nació como una disruptiva plataforma de transporte compartido ha terminado por transformarse en un ecosistema digital que pretende abarcar cada aspecto del consumo humano.

¿Va a manejar en Miami durante el Mundial 2026? Esto es lo que nadie le dice sobre usar licencia extranjera

Este miércoles, en un evento en Nueva York, Uber oficializó su incursión en el sector turístico al permitir la reserva de hoteles directamente desde su aplicación, un movimiento que no solo desafía a las agencias de viajes tradicionales, sino que consolida la tendencia global de las “superapps”.

La nueva función de reserva de hoteles permitiría tener más funcionalidades en un solo entorno. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Dara Khosrowshahi, director general de la compañía, fue contundente al definir el presente de la firma de San Francisco: “Ya no somos solo una aplicación para desplazamientos, ni siquiera una familia de aplicaciones para el transporte y la comida”.

Con esta declaración, Uber busca desprenderse de su etiqueta original para posicionarse como un intermediario total entre el usuario y sus necesidades básicas de movilidad, alimentación y, ahora, hospedaje.

Una alianza para cercar a la competencia

La estrategia no parte de cero. Uber ha sellado una colaboración con Expedia, lo que le otorga acceso inmediato a una red de más de 700.000 alojamientos.

La interfaz incorporará herramientas típicas de los buscadores de viajes, como mapas, sistemas de puntuación y filtros por precio.

Sin embargo, el verdadero golpe estratégico vendrá más adelante con la integración de Vrbo, la plataforma de alquileres a corto plazo que compite directamente con Airbnb.

Este paso es la evolución lógica de un modelo que empezó a mutar en 2014 con el lanzamiento de Uber Eats. Desde entonces, la compañía ha pasado de entregar comida a transportar prácticamente cualquier tipo de mercancía, utilizando su infraestructura logística para diversificar sus fuentes de ingresos tras años de escrutinio sobre su rentabilidad.

Desde hace algunos años Uber ha integrado nuevos servicios, a lo que empezó como una plataforma de transporte de usuarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

La era de las aplicaciones “todoterreno”

El movimiento de Uber no es un fenómeno aislado, sino que responde a una carrera armamentista en el sector tecnológico por retener al usuario el mayor tiempo posible dentro de una sola interfaz. El mercado está observando cómo las fronteras entre servicios se desvanecen:

Airbnb ya dio señales de este comportamiento a mediados de 2025, cuando habilitó la opción de contratar servicios personales como masajistas o peluqueros.

Elon Musk, por su parte, sigue firme en su intención de transformar a X (antes Twitter) en una herramienta financiera que incluya servicios bancarios y de pagos.

En imágenes | Muere conductor de Uber venezolano al ser detenido por la policía en EE. UU.: esto se sabe

Esta transformación de Uber plantea interrogantes sobre el control de datos y el monopolio de servicios digitales. Al integrar los trayectos con el alojamiento, la empresa no solo captura el pago del usuario, sino que obtiene una radiografía completa de sus hábitos de viaje, consolidando un poder de mercado que apenas comienza a mostrar su verdadero alcance.

*Con información de AFP.