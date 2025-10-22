El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó en el mes de octubre los lineamientos y tarifas que a partir de ahora regirán para el trámite de pasaporte de los menores de 16 años.

¿Qué incluyen las nuevas medidas sobre pasaporte para menores de edad en Estados Unidos?

Las modificaciones para sacar el pasaporte, incluyen nuevos formularios, una mayor exigencia en la documentación de respaldo y modificaciones en los sistemas de pago.

Estos cambios responden a las normativas federales y a los estándares internacionales adoptados por las autoridades consulares.

Para realizar el trámite del pasaporte norteamericano para niños menores de 16 años, es obligatorio entregar el formulario DS-11, el cual debe llenarse en inglés, y presentarse de forma impresa ante la oficina autorizada para el trámite.

Además, el menor debe presentarse con dos tutores legales o con sus progenitores, debido a que cada vez es mayor el número de menores que viajan en vuelos internacionales.

Con esta reglamentación, se busca garantizar la seguridad de los documentos solicitados y la comprobación de la identidad y vínculo parental.

La documentación exigida para realizar este trámite incluye lo siguiente:

Acta de nacimiento estadounidense certificada, la cual debe ser emitida por una autoridad estatal. En caso de naturalización, se debe presentar reporte consular de nacimiento en el extranjero y el certificado de naturalización o de ciudadanía, tanto en su formato original, como en una copia.

. Si alguno no puede asistir, deberá diligenciar el formulario DS- 3053, con la firma notariada y copia de la identificación original. Foto reciente y a color del niño, en el tamaño de 2x2 pulgadas, con fondo blanco, sin lentes y tomada durante los 6 meses previos a la solicitud.

Si por motivos extraordinarios los padres del menor no pueden firmar, se deberá diligenciar el formulario de Declaración de Circunstancias Familiares Urgentes o Especiales, DS55-25.

Las nuevas reglas para sacar el pasaporte de los menores de edad ofrecerán mayor seguridad en los viajes de los menores. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuánto cuesta la solicitud del pasaporte de menores de edad?

Los valores oficiales que se deben pagar para la solicitud del pasaporte son los siguientes:

Libreta de pasaporte: USD 100 (tarifa de solicitud) y USD 35 (tarifa de aceptación).

Tarjeta de pasaporte: USD 15 y USD 35.

Expedición simultánea de libreta y tarjeta: USD 115 y USD 35.

Servicio opcional de trámite acelerado: USD 60 adicionales.

Entrega urgente en uno o dos días hábiles tras impresión: USD 22,05 adicionales.

El pago debe realizarse exclusivamente por cheque o giro postal a nombre de “U.S. Department of State”, y el comprobante debe indicar nombre y fecha de nacimiento del menor.