Tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, Estados Unidos dejó de emitir pasaportes con el marcador X, para personas no binarias, transgénero o intersexuales, desde principios de 2026.

De acuerdo a esto, solo se reconocerán los géneros masculino y femenino, según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., por lo que muchos estadounidenses deberán solicitar una modificación en su pasaporte.

¿Cómo afectará a viajeros con pasaporte marcado como X?

Quienes tengan un pasaporte con la X, pueden seguir usándolo, sin embargo, las aerolíneas y el sistema migratorio estadounidense, desde el 14 de octubre del 2025, deberán reportar solamente M o F, para permitir el ingreso a los pasajeros, sin penalización.

Los viajeros marcados con el pasaporte X ahora podrán enfrentarse a demoras, trámites adicionales o a inspecciones más rigurosas, por lo que su estadía en el aeropuerto puede resultarle más larga de lo esperado, como lo reporta CNN.

También podrán enfrentarse a la negación de su entrada a territorio norteamericano o a la retención temporal en la frontera, si no se cumple con la reglamentación del género binario.

Puede ser necesario que los viajeros deban presentar otras documentaciones adicionales en donde se demuestre cuál fue el sexo asignado al nacer.

Además de lo anterior, la incertidumbre y la confusión empieza a rondar sobre los pasajeros de otros países en donde sí es reconocido el género X.

El Departamento de Estado confirmó que los pasaportes con marcador X seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. | Foto: Getty Images / Grace Cary

¿Cómo solicitar cambio de marcador de género en pasaporte estadounidense?

Para solicitar el cambio de marcador de género en el pasaporte norteamericano, deberá hacer la consulta en el sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Allí, encontrará el paso a paso para hacer este trámite de forma legal, que incluye la siguiente información:

Presentar la solicitud con el formulario que corresponda: DS-11 para nuevo pasaporte, DS-82 para renovación y DS-5504, para corrección o cambio rápido.

Declarar el marcador del género deseado en la solicitud.

Adjuntar la documentación que sea requerida. Puede utilizar una declaración juramentada en vez de certificados médicos.

Finalmente, pagar la tarifa de trámite, en caso de que esta aplique.

De acuerdo a la página oficial en mención, este es el monto a pagar para este tipo de trámites y aproximadamente, el tiempo requerido:

Renovación normal: 6-8 semanas, tarifa estándar $130 USD.

Servicio exprés: 2-3 semanas, tarifa adicional.

Corrección en primer año: posible tarifa reducida.

Solicitud con formularios oficiales y documentación necesaria.