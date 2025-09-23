Suscribirse

Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos: si le quedan 6 meses para que se le venza el pasaporte no podrá hacer esto

Los extranjeros deben verificar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de ingresar a Estados Unidos.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
Pasaporte norteamericano ha perdido fuerza a nivel internacional
Los pasaportes de los viajeros se deben vencer hasta seis meses después de su salida de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Para poder viajar a Estados Unidos se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el gobierno, que se han endurecido desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Entre esas condiciones, el cumplimiento con los lineamientos de la visa son los más estrictos, pues en caso de que los extranjeros las incumplan, podrían enfrentar la deportación y la anulación del documento de viaje.

Al mismo tiempo, la vigencia del pasaporte es un determinante para la entrada y la estancia en el país norteamericano.

Los extranjeros que están planeando visitar la potencia del mundo, deben tener en cuenta que sus pasaportes deben contar con un amplio margen de vigencia, ya que estos no se pueden vencer mientras están en territorio estadounidense.

Pasaporte de Colombia
Los colombianos pueden disfrutar de la excepción de esta regla. | Foto: 123rf

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los pasaportes de los extranjeros debe estar vigente mínimo seis meses más allá de la fecha que las personas planean regresar a sus países de origen.

Es decir, si el inmigrante tiene pronosticado salir de Estados Unidos el 1 de octubre, el pasaporte debe vencer, como mínimo, el 1 de abril del año siguiente. De esta manera, se evita que el viajero permanezca en la primera potencia mundial con el documento vencido, que implicaría un riesgo al regreso a su país original.

Las autoridades se encuentran estableciendo comunicaciones directas con los gobiernos europeos para solucionar el impasse
La medida evita que los extranjeros permanezcan en EE. UU. con el pasaporte vencido. | Foto: Getty Images

Sin embargo, algunas personas reciben beneficios ante esta medida. El denominado ‘Six-Month Club’ (Club de los Seis Meses) permite a algunas nacionalidades, que tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos, viajar al país de Norte América sin importar que el pasaporte deje de estar vigente antes de seis meses, con la única condición de que el documento debe ser válido durante toda su estancia en el territorio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) actualiza de manera periódica la lista de países que son beneficiarios de esta excepción, por lo que se insta a los viajeros a revisar la página oficial de la agencia migratoria para verificar si su país hace parte de la lista.

El pasaporte no será valido hasta nuevo aviso
El pasaporte vencido puede acarrear una serie de complicaciones a la salida de EE. UU. | Foto: Getty Images

Para el caso de Colombia, la Embajada de Estados Unidos en la nación latinoamericana ha detallado que las personas no requieren que su pasaporte cumpla con la regla de los seis meses para poder viajar.

Por lo tanto, los connacionales deben tener en cuanta que sus pasaportes deben ser vigentes durante su estadía en el territorio estadounidense, si el documento se vence un día después de que regresen a Colombia, aún se les permite la entrada a Estados Unidos.

