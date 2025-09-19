Suscribirse

Estados Unidos

¿Puede viajar a EE. UU. si su visa está en un pasaporte vencido? Esto es lo que debe saber

Es posible que la visa siga vigente, pero que esté adjuntada en un pasaporte vencido.

Redacción Mundo
19 de septiembre de 2025, 4:37 p. m.
x
La visa está adjuntada al pasaporte | Foto: GettyImages

Uno de los requisitos más importantes para ingresar de forma correcta a Estados Unidos es tener el pasaporte y la visa al día.

Si alguno de los dos documento no está en regla, es posible que tenga problemas en su proceso de admisión al país norteamericano.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios | Foto: Getty Images

Así bien, si su visa tiene vigencia pero está impresa en un pasaporte vencido, puede resultar en la negación de ingreso si no lo maneja de forma adecuada.

Contexto: ¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

Es importante entender que la visa estadounidense no expira por estar en un pasaporte que ya no pierde validez. Este permiso de viajo sigue intacto mientras cumpla con las normas migratorias de EE. UU.

Cuáles son los requisitos

Ahora bien, tener el pasaporte vigente sí es un requisito obligatorio para la admisión a cualquier país extranjero.

Contexto: Tras actualización del Departamento de Estado, llega un alivio para miles de inmigrantes; cambios en el Boletín de Visas y green card

Este documento que certifica su identidad a nivel internacional será revisado antes del proceso de embarque por parte de la aerolínea en cuestión, por lo que negarán la entrada al avión si no cumple con esta normativa.

El proceso a seguir

Si tiene la visa en el pasaporte vencido, obligatoriamente debe llevarlo para presentarlo en los controles migratorios junto con el documento nuevo.

x
La CBP será la entidad encargada de verificar que sus papeles se encuentren en regla. | Foto: Getty Images

Aquí, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) verificará que la visa esté al día, y si aprueban la entrada, procederá a poner el sello migratorio respectivo en el pasaporte vigente.

Riesgos de posible inadmisión

Debe tener cuidado con el estado del pasaporte antiguo. A pesar de estar vencido, bajo ningún motivo puede estar en la estado. Enmendaduras, páginas rotas o algún daño evidente puede hacer la visa quede nula.

El agente de migración tiene la potestad de exigirle que el documento esté en condiciones apropiadas para su viaje.

Si presenta pasaporte nuevo de otra nacionalidad diferente a la que inscribió cuando se emitió la visa, también podría quedar invalidado el proceso.

Si presenta esta situación y no está cerca de la fecha de viaje, es preferible que haga la gestión con el consulado más cercano para adjuntar la visa al pasaporte nuevo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan más detalles de la investigación del crimen del empresario Jorge Uribe: hay un segundo capturado

2. El mensaje del ministro Benedetti a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’: “Te puedes llamar como tú quieras”

3. Donald Trump da tajante respuesta sobre si Estados Unidos busca un “cambio de régimen” en Venezuela

4. Turistas nacidos en EE. UU. están negando su origen ante la mala percepción de su país. Así usan esta nacionalidad como propia

5. Trump podría recibir autorización para atacar a cualquier grupo narcoterrorista, como los ligados a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.Pasaporte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.