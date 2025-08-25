¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

La visa otorgada por Estados Unidos tipo B1/B2 es una de las más solicitadas para ingresar al territorio del país norteamericano.

La vigencia de esta visa depende de cuánto tiempo haya otorgado el cónsul respectivo. Durante ese tiempo, puede visitar el país la veces que desee, ya que no hay restricción específica de entradas y salidas.

Sin embargo, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) serán quienes determinen su caso específico.

El formulario I-94, o también conocido como “registro de entrada y salida”, será el que determine cuánto tiempo puede estar en su actual viaje.

Según agencias de visado, es recomendable no pasar de los 180 días por año en sus visitas al país. Si bien no es una norma, le ayudará a no levantar sospechas en migración.

Más de 10 millones de visas son solicitadas a Estados Unidos en 1 año calendario | Foto: NurPhoto via Getty Images

La agencia Visatravelcenter aconseja viajar máximo 3 veces al año con estadías de máximo 2 meses en cada ingreso. Esto podría ser más beneficioso, asegura, que 6 viajes de 30 días cada uno, por ejemplo.

Consejos útiles para un correcto uso de la visa

En el caso del viaje por turismo, siempre procure llevar consigo itinerarios y reservas ya confirmadas.

Puede tener problemas con agentes de migración por no definir un lugar de hospedaje, e incluso no tener una ruta clara de las ciudades en dónde estará.

USCIS es la encargada de verificar su estatus migratorio. | Foto: Getty Images

La clave está en la respuesta segura y con los respectivos soportes si es interrogado de esa forma en los puertos migratorios.

Incluso, es preferible tener tiquete comprado de regreso y extractos financieros que soporten ingresos bancarios, además de dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

En el caso de negocios, debe llevar consigo la invitación, documentos de reuniones o alguna certificación de su asistencia a eventos sobre su motivo de viaje.

Lo que no debe hacer

Evite salir de Estados Unidos y volver a los pocos días sin algún motivo claro.

Así como en la entrevista para la visa le pidieron documentos para respaldar sus lazos con el país de origen, le pueden exigir esto mismo en aeropuertos, puestos fronterizos y entradas marítimas.