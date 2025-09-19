Turistas nacidos en EE. UU. están negando su origen ante la mala percepción de su país. Así usan esta nacionalidad como propia

Algunos turistas cuyo pasaporte pertenece a Estados Unidos han negado su nacionalidad de origen en diversas situaciones y lugares.

Este fenómeno, conocido como “flag jacking”, se da cuando un individuo o grupo se apropia banderas, símbolos o sentimientos patrióticos de un país que no pertenece a su nacionalidad original.

Además de la estrella, las cruces, los soles, los escudos y las lunas también son muy comunes. | Foto: Getty Images

En este caso, CNN reporta casos de algunos estadounidenses que se han hecho pasar por canadienses para evitar situaciones incómodas o para recibir algunos beneficios.

Lo que dicen desde Canadá

Tod Maffin, un comentarista cultural de Canadá, afirmó en un video de TikTok que “Por alguna razón, los estadounidenses creen que somos su pasaporte de respaldo. El primer absolutismo moral de doble acción del mundo. Simplemente aplícalo con cuidado y verás cómo desaparece la vergüenza”.

Una bandera canadiense en la ciudad de Quebec y el río San Lorenzo al fondo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sostiene que varios ciudadanos de EE. UU. lo hacen para no sentirse avergonzados ni inseguros, por ejemplo, ante las acciones impulsadas por el actual mandatario, Donald Trump.

“Miren, los entendemos. Muchos de ustedes han salido a la calle, luchando por algo mejor. Algunos simplemente intentan viajar sin que les griten en la aduana. Lo entendemos”, dice Maffin.

Los ciudadanos de Canadá expresan constante orgullo por su nación | Foto: REUTERS

“A medida que la situación en Estados Unidos seguía evolucionando, vimos a muchos estadounidenses hablando de viajes internacionales y la idea de disfrazarse de canadiense surgió con frecuencia”, argumentó Maffin para el medio.

“Intenté expresar lo que muchos canadienses han pensado durante generaciones. No somos una capa que se ponga para confundir a la gente sobre su origen. Canadá es un país. No somos una tienda de disfraces”, concluyó el canadiense.

El nacionalismo canadiense

Incluso, se han presentado casos en países como Grecia y Republica Dominicana, o ciudades como Nueva York, donde se reportan eventos en los que dijeron ser originarios de alguna ciudad de Canadá.

Esta aversión a los estadounidenses se suma la molestia de los ciudadanos de Canadá, quienes han manifestado profundos desacuerdos con las políticas arancelarias de Trump, que también han impactado a su país.

Si bien ambas naciones tiene una relación diplomática estable por su frontera y otras razones, los canadienses se están desquitando en la cotidianidad abucheando himnos, o cuestionando las acciones de EE. UU. en el extranjero.