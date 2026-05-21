“Ineptos funcionarios”: crítica al nuevo pasaporte, del Gobierno Petro, que se volvió viral tuvo respuesta de la Casa de Nariño

Se siguen conociendo en redes sociales mensajes que critican el nuevo pasaporte que se expidió en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue el caso de una usuaria de X que expuso un episodio que vivió con la expedición del documento.

Gustavo Petro, en medio de fuertes tensiones diplomáticas en la región a pocos días de la primera vuelta presidencial

En el mensaje, la ciudadana colombiana que vive en el exterior expresó:

“Gente, necesito su ayuda urgente. Después de una espera eterna en Australia, finalmente hace unas horas tuve en manos mi nuevo pasaporte y ¡oh, sorpresa!: los ineptos funcionarios pusieron en mi lugar de nacimiento: MELBOURNE. De no creer. ¿Cómo es posible? @CancilleriaCol”.

Contó otros detalles de las dificultades que ha experimentado con el nuevo pasaporte:

“Casi todo el año he tenido que lidiar con la situación de renovar mi pasaporte. Sus canales de comunicación no funcionan, su línea telefónica en Sydney estaba fuera de funcionamiento; la de Canberra nunca la contestaron. Los correos electrónicos nunca los responden.

“Intenté días, intenté semanas, intenté por página web, pasó un mes y recibí un correo con la asignación automática de la cita por la que tuve que esperar más de mes y medio. La acepté, viajé a Sydney, compré tiquetes aéreos, etcétera. El 28 de marzo tuve finalmente mi cita”, manifestó la internauta.

El mensaje, que publicó en la plataforma X, se volvió viral y, ante el alcance de la queja, llamó la atención de la Casa de Nariño. La respuesta la dio el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, Andrés Hernández.

“Un error lo puede tener cualquier persona. Ellos, al hacer el pasaporte, debieron preguntar si los datos estaban bien; luego de ello, antes de entregar el pasaporte, le solicitan que revise si los datos concuerdan, si usted se percató del error antes de que se lo entreguen puede pedir una corrección y no tiene costo” (sic), expresó el funcionario del Gobierno nacional.

Por otro lado, ante casos de quejas sobre el nuevo pasaporte, la Imprenta se pronunció por medio de un comunicado de prensa:

“Las nuevas libretas de pasaportes fueron certificadas por laboratorios internacionales Fogra y Fime. Cumplen estándares de durabilidad y seguridad OACI. Compromiso del Gobierno: un pasaporte seguro para cada colombiano.

“Sin perjuicio de lo anterior, si un usuario llegare a advertir una eventual anomalía en su pasaporte, se activarán los mecanismos de revisión y garantía correspondientes, de acuerdo con la naturaleza de la situación reportada. En caso de confirmarse una falla atribuible al proceso de producción, personalización o suministro de la libreta, se adoptarán las medidas correctivas pertinentes, sin costo para el ciudadano y en coordinación con la autoridad competente.

Fuerte molestia de Petro cuando le preguntaron por Juliana Guerrero y reveló su error: “No se le ha comprobado”

“Igualmente, vale aclarar que la transición hacia el nuevo modelo de pasaportes no fue concebida como un cambio abrupto, sino como un proceso progresivo, ordenado y responsable. Por esa razón, durante una etapa temporal pueden coexistir actividades asociadas al cierre operativo de esquemas contractuales anteriores con la implementación gradual de nuevas capacidades institucionales. Esta coexistencia no desvirtúa el avance del modelo; por el contrario, permite proteger el interés público, evitar interrupciones en el servicio y asegurar que los ciudadanos continúen recibiendo sus documentos”.