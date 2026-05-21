María Fernanda Cabal no guardó silencio por declaraciones de Petro sobre Juliana Guerrero: “El descaro”

En medio de una reciente entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la joven Juliana Guerrero, señalada de —presuntamente— comprar dos títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

El caso tiene a Guerrero en calidad de imputada por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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“No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria pública”, dijo el presidente Petro en dicha entrevista.

Tras las recientes declaraciones del presidente Petro, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal no guardó silencio.

“La desfachatez, el descaro, el cinismo y la sinvergüencería en un solo acto”, dijo puntualmente Cabal a través de X, esta mañana de jueves 21 de mayo.