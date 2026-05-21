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María Fernanda Cabal no guardó silencio por declaraciones de Petro sobre Juliana Guerrero: “El descaro”

La exprecandidata presidencial se pronunció a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
21 de mayo de 2026 a las 9:37 a. m.
Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Juliana Guerrero.
Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Juliana Guerrero. Foto: SEMANA y Getty Images, respectivamente.

En medio de una reciente entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la joven Juliana Guerrero, señalada de —presuntamente— comprar dos títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

El caso tiene a Guerrero en calidad de imputada por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Juliana Guerrero vivió incómodo momento tras ser abucheada durante evento de Iván Cepeda: multitud le gritó que se fuera

No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria pública”, dijo el presidente Petro en dicha entrevista.

Tras las recientes declaraciones del presidente Petro, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal no guardó silencio.

“La desfachatez, el descaro, el cinismo y la sinvergüencería en un solo acto”, dijo puntualmente Cabal a través de X, esta mañana de jueves 21 de mayo.