María Fernanda Cabal dice que su deseo es tener su propio partido político: “No tenemos que ser tibios”

La senadora María Fernanda Cabal, quien recientemente salió del partido Centro Democrático en medio de diferencias con la dirección y tras el proceso de elección de candidato de la colectividad, que se decidió por Paloma Valencia, habló de su futuro político.

María Fernanda Cabal habló sobre su relación con José Félix Lafaurie y soltó particular detalle: “Nos habríamos envenenado”

Cabal aseguró que le gustaría tener su propio partido, sobre el cual, ha venido trabajando.

“Yo tengo un deseo, que es tener mi movimiento, que ya de alguna manera hemos venido construyendo con 100 % Cabal y Escuela Libertad, que es la fundación donde hacemos batalla cultural, y ya de forma organizada ese movimiento que quiero que sirva de plataforma al partido político”, explicó la senadora.

Cabal mencionó que se trataría de un partido de “derecha” y mencionó que esa posición no tiene por qué ser motivo de vergüenza.

“Aquí no nos tiene que dar miedo decir cómo pensamos, ni tenemos por qué ser tibios ni apaciguadores en un país que se nos sale de las manos como Colombia”, afirmó Cabal.

La senadora mencionó que mantiene el grupo Soy Cabal, con el que hizo una buena campaña al Senado en 2022. “Fue exitosa. Soy la senadora más votada sin ser cabeza de lista. Y a partir de ese medio de comunicación, más Facebook, X y TikTok, soy muy viral, tengo un alcance altísimo en redes sin pauta. No creo en la pauta”, aclaró.

Cabal aseguró que empezará a reunir a todas las personas que quieran hacer parte de ese proceso e incluso dijo que creó un grupo para definir el nombre de esa nueva colectividad.

“Que la gente misma lo decida. Y ya teniendo una lista, que la estamos conformando, que la gente vote. Que sea el nombre que identifique a ese ciudadano que va a ser miembro de un partido de derecha, de una nueva derecha”, aseguró.

María Fernanda Cabal quiere tener su propio partido político. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabal hizo una reflexión sobre su proceso político. Dijo que ha sido una de las más “crucificadas” por ser “frentera”, por ser “auténtica” y por decir lo que considera su verdad.

La senadora afirmó que uno de sus valores es que el ser humano esté por encima de los intereses políticos. “Decidí moverme de ese espectro cerrado que genera amor y odio y donde hay una gran masa de personas a las que no les interesa la política, no les importa”, dijo.

Cabal salió del Centro Democrático, junto a su esposo José Félix Lafaurie, en medio de diferencias surgidas luego de que el partido eligiera a Valencia como su candidata.