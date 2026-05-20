Gustavo Petro dio su veredicto de cómo le irá a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Lo que siento en la calle”

A menos de 15 días de que la ciudadanía sea convocada a una nueva jornada electoral en donde se definirá el futuro político del país con la nueva persona que llegará a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro habló del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y de sus posibilidades de ganar.

En ese sentido, el mandatario colombiano fue directo en afirmar que de acuerdo a las encuestas, sí existe la posibilidad de que Cepeda sea el próximo presidente de Colombia.

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Además, el jefe de Estado entregó otras razones de que se pueda presentar ese escenario en el país: “Las encuestas dicen que sí. Lo que yo siento en la calle es que sí. Los hechos del Gobierno, desde el punto de vista económicos y sociales, son contundentes, históricos”.

“A pesar de que la prensa no los irradie, porque obviamente no es de su interés. Bajar la tasa de mortalidad infantil a la mitad, tener el nivel de pobreza más bajo del siglo, tener la tasa de desocupación más baja del siglo, haber confrontado un esquema neoliberal que lleva aquí décadas como si fuese ley científica repetida todos los días, demostrando en la práctica que no estaban en lo cierto, que yo podía elevar el salario vital y lo que sucedía no era una espiral inflacionaria como dijeron”, expresó Petro en diálogo con Noticias Caracol.

Sumado a ello, mencionó que el aumento que ordenó del salario mínimo no generó las consecuencias económicas que se habían advertido en varios gremios productivos: “Se ha visto un crecimiento económico todo eso es teoría económica, pero sucede cuando se quiere estancar una economía, empujas el consumo y sacas la economía adelante”.

En ese diálogo, el mandatario colombiano habló de las características que ve en Cepeda de cara a su aspiración presidencial: “Él es filósofo. Yo cuando estudié economía y tuve tiempos de leer bastante, estudié autodidactamente filosofía. No hay economistas buenos en estudiar filosofía. Los filósofos deben estudiar economía, también autodidactamente, pero deben estudiar economía porque eso hace una simbiosis importante”.

Así mismo, manifestó: “Yo creo en las biografías de la gente. La mía es una biografía, no me refiero a escribir un libro ahora, sino a lo que ha sido la vida administrada lo que conoce la gente porque hemos estado expuestos desde hace mucho tiempo 30 años yo. Entonces la biografía de una persona define lo que va a ser como gobernante”.

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“Si un candidato ha vivido es de ganar dinero, porque es codicioso, y se ha metido en mil y un negocios raros para ganar dinero, ¿va a ser un buen presidente? La pregunta yo me haría como ciudadano, ¿cierto? Si me tocara a mí escoger sin tener mucha información, es tirarte tu país y tu vida y la de tu familia”, analizó finalmente Petro sobre los candidatos a la Presidencia.