Sala plena del CNE suspende medida cautelar que censuraba a SEMANA y le prohibía publicar nuevas encuestas de AtlasIntel

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió este miércoles la polémica medida cautelar de la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, que censuraba a SEMANA y le impedía publicar nuevas encuestas electorales de AtlasIntel, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Esta decisión se produjo a raíz de un recurso de reposición instaurado por el equipo jurídico de SEMANA ante todos los magistrados del CNE contra dicho auto de Márquez.

El tribunal decidió conformar una comisión integrada por los magistrados Maritza Martínez, Altus Baquero, Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez, quienes se encargarán de estudiar a fondo el recurso de reposición instaurado por SEMANA.

Mientras se surte ese trámite, este medio de comunicación podrá publicar nuevas encuestas de AtlasIntel.

La suspensión de la medida cautelar de Márquez protege la libertad de prensa en Colombia y el derecho de los colombianos a la información.

Asimismo, se ampara el debido proceso, teniendo en cuenta que la magistrada Márquez decretó una medida cautelar de carácter urgente, el pasado 19 de mayo, que silenciaba a SEMANA y le prohibía divulgar dichos estudios electorales, sin ser sometida a la discusión de la sala plena, como es lo habitual.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, en diálogo con SEMANA, dijo que la comisión estudiará “todos los expedientes” contra AtlasIntel y llevará a la discusión de la sala plena un proyecto de decisión frente al recurso instaurado por este medio contra el auto de Márquez.

“La medida cautelar está suspendida, porque hay un recurso que está en trámite, será la comisión la que dé trámite a esa solicitud. Hasta que no se resuelva ese recurso, se mantendrá la posibilidad de hacer dichas publicaciones (de las encuestas)”, agregó Quiroz.

La intervención de la Procuraduría

Este miércoles, la Procuraduría radicó igualmente una solicitud ante todos los magistrados del CNE. Allí pidió revocar las medidas cautelares decretadas por la magistrada Márquez. El oficio fue firmado por Fabricio Pinzón Barreto, procurador 147 judicial II para Asuntos Administrativos.

En el documento se hace una férrea defensa de la libertad de prensa en Colombia. “No puede pasar por alto esta Agencia Ministerial que la decisión tomada por la magistrada ponente viola flagrantemente el derecho a la libertad de prensa, el acceso al derecho fundamental de la información, la libertad de expresión y los derechos políticos de los ciudadanos de tener conocimiento de un debate serio y objetivo del desarrollo de las expectativas electorales, que racionalmente se muestran a través de las encuestas”, sostuvo la Procuraduría.

A juicio del Ministerio Público, con el auto de la magistrada contra SEMANA “se vulneraron normas jurídicas supra e infraconstitucionales”.

Adviertió, además, que la decisión debía ser sometida a consideración de la sala plena, y no ser decretada de forma unilateral, como ocurrió.

Tras esta decisión de la sala plena del CNE, SEMANA publicará en los próximos días la encuesta de AtlasIntel que quisieron censurar.