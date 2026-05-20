La millonada que estaría pagando la Presidencia a RTVC para entrevistar ‘influencers’ y personajes que aplauden su gestión: concejal de Bogotá denuncia

El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, lanzó una nueva denuncia sobre los recursos que, según él, destina la Presidencia de la República a contenidos audiovisuales emitidos por RTVC y Canal Institucional.

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El cabildante aseguró que uno de esos espacios habría sido utilizado para entrevistar al influencer petrista Levy Rincón, con un costo cercano a los 33 millones de pesos por capítulo.

“Pagaron 33 millones de pesos para que entrevistaran a Levy Rincón”, afirmó Sastoque en una declaración pública en la que cuestionó el uso de recursos públicos para la producción de contenidos relacionados con el Gobierno.

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Levy Rincón es 'influencer'. Foto: Cuenta de X de Levy Rincón.

El concejal sostuvo que esos dineros “son la platica de todos los colombianos” y revivió una denuncia previa en la que había señalado que Presidencia estaría girando mensualmente cerca de 700 millones de pesos a RTVC para contenidos institucionales.

La denuncia de Sastoque se basa en documentos del contrato interadministrativo 487-2025, suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y RTVC, cuyo objeto es la producción y transmisión de contenidos audiovisuales y la divulgación institucional de mensajes del Gobierno.

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Concejal Julián Rodríguez Sastoque Foto: Concejo de Bogotá

En el informe de ejecución correspondiente a marzo de 2026, RTVC reportó la producción de cinco capítulos del programa “Entre Vistas con alma de país”. El mismo documento establece que cada una de esas entrevistas tuvo un valor unitario de 33.549.653 pesos, para un total de 167.748.265 pesos por los cinco episodios emitidos durante ese mes.

Sastoque aseguró que uno de esos programas corresponde a la entrevista realizada a Levy Rincón y afirmó que el espacio fue utilizado para “llenar de elogios al presidente Petro y su gobierno”. Según dijo, la emisión habría sido transmitida el 8 de marzo.

Foto: RTVC

El contrato revisado también muestra que en marzo RTVC facturó 789 millones de pesos por diferentes productos audiovisuales, entre ellos, reportajes titulados “Entérese del Cambio”, el magazín “Así Avanza el Cambio” y cápsulas institucionales.

En su denuncia, el concejal cuestionó que, según él, el Gobierno acuda a influenciadores y creadores de contenido afines para este tipo de espacios pagos.

“En el gobierno del cambio las bodegas no lloran, facturan”, afirmó Sastoque, quien además sostuvo que existen “muchos jóvenes interesantes, formados y con criterio” que podrían participar en debates públicos sin necesidad de esos contratos.