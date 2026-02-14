RTVC confirmó contratos por casi 23.000 millones de pesos que incluyen a un maquillador y un fotógrafo que, según denuncias, estaban a órdenes de Verónica Alcocer

Justamente, cuando la Contraloría prendió las alarmas por la exagerada contratación del Gobierno del presidente Gustavo Petro antes de las elecciones y de la Ley de Garantías, SEMANA conoció los detalles de una investigación que vincula a Verónica Alcocer, ex primera dama de la nación, con un penoso escándalo de uso y abuso con recursos públicos.

La denuncia incluye a Verónica Alcocer, pues se advirtió que hace años estaba separada del presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

Un mes después de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la república, se empezaron a entregar una serie de contratos que a la fecha suman casi 23.000 millones de pesos para servicios que incluyen maquillador y fotógrafo, según las denuncias, a órdenes de la entonces primera dama y en viajes internacionales.

Los contratos, de acuerdo con un documento emitido por RTVC, el sistema de medios públicos, indican que, a través de una cooperativa que se presenta como de economía solidaria, se entregaron con un particular esquema de contratación que dejó como terceros beneficiarios a un reconocido maquillador y un famoso fotógrafo.

Fady Javier Flórez, maquillador, tenía vínculo con la cooperativa Savi, según RTVC. Foto: ALEXANDRA RUIZ

Los documentos en poder de la Fiscalía muestran que RTVC contrató, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), los servicios del maquillador Fady Javier Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez.

Son al menos cinco contratos con el maquillador y siete en el caso del fotógrafo. Todos quedaron ejecutados en lo corrido del Gobierno Petro. El primer contrato se firmó en septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro se colgara la banda presidencial.

El contratante fue RTVC y el contratista fue Savi, la cooperativa que luego delegó la responsabilidad del contrato a Mauricio Vélez, el fotógrafo que, de acuerdo con las denuncias, le prestaba servicios a Verónica Alcocer. Ese primer contrato se firmó por 1.214 millones de pesos y por escasos tres meses.

Mauricio Vélez, fotógrafo, tenía vínculo con la cooperativa Savi. Foto: LILIANA CORZO

RTVC confirmó que la contratación se hizo con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi) y que el vínculo del fotógrafo es con Savi, no con el sistema de medios públicos, lo que confirma un particular esquema de contratación para desligarse de la negociación.

“La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas que se relacionan”, señaló RTVC al responder un derecho de petición.

Los contratos entregados a la cooperativa Savi en el Gobierno Petro suman casi 23.000 millones de pesos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

La contratación se hizo con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Una denuncia del profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla asegura que el maquillador y fotógrafo fueron contratados bajo la modalidad de administración delegada y vinculación de terceros. Esta forma de contratación, de acuerdo con Portilla, permite que una entidad contratante transfiera la responsabilidad a un intermediario y así entregar a dedo los contratos.

La investigación de la Fiscalía reveló otros detalles sobre el esquema de contratación. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un convenio interadministrativo con RTVC, y el sistema de medios públicos se encargó de contratar con la cooperativa Savi, para que finalmente subcontratara los servicios con el maquillador y el fotógrafo.

Documentos en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“Esta figura, al reducir la transparencia y el control sobre la contratación, abre la puerta a posibles indicios de corrupción, pues se convierte en un mecanismo para direccionar recursos hacia contratistas específicos, beneficiando intereses particulares en detrimento del principio de igualdad y de la finalidad pública de la contratación estatal”, le dijo Portilla a SEMANA.

El mismo año de la posesión presidencial, RTVC entregó otro millonario contrato al fotógrafo nuevamente a través de la afortunada cooperativa Savi. El contrato era por cuatro meses y sumó 1.921 millones de pesos. En otras palabras, en los primeros meses de gobierno del presidente Petro, el fotógrafo recibió, bajo el mismo esquema contractual, más de 3.130 millones de pesos.

En 2023, los contratos tenían dos beneficiarios, de acuerdo con los documentos en poder de la Fiscalía y las denuncias del profesor Portilla. En un solo contrato incluyeron al fotógrafo y al maquillador; ese acuerdo le costó a los colombianos la suma de 5.549 millones de pesos, que, según RTVC, formó parte de una vinculación entre los beneficiarios y la cooperativa Savi.

Los contratos de la cooperativa Savi. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“De igual manera, el señor Fady Javier Flórez Humanez estuvo vinculado en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas”, manifestó el sistema de medios públicos RTVC.

Ese mismo año, la cooperativa Savi se llevó otro contrato por 1.792 millones de pesos. El acuerdo otra vez incluyó al maquillador y al fotógrafo. En solo un año, los contratos sumaron 7.341 millones de pesos en servicios que, de acuerdo con la denuncia de Portilla, tenían como principal beneficiaria a la entonces primera dama.

Para 2024, el contrato que se firmó, bajo la misma modalidad, administración delegada y vinculación de terceros, llegó a la cuantiosa suma de 8.000 millones de pesos. RTVC confirmó que el contrato se suscribió con la cooperativa Savi y tuvo una vinculación con Fady Javier Flórez, el maquillador, y Mauricio Vélez, el fotógrafo.

Juan Carlos Portilla, profesor y experto anticrimen financiero. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

“El análisis tipifica el delito de estafa, y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas, considerando la posible utilización del nombre y la investidura de la ex primera dama Verónica del Socorro Alcocer García para beneficiar a terceros mediante la contratación pública”, advirtió el profesor Portilla en su denuncia con la Fiscalía.

En el último semestre de 2025 se realizó un nuevo contrato, esta vez por 3.976 millones de pesos. En el documento que firmó la jefe de grupo en asignación temporal de funciones de la Dirección de Canal Institucional en RTVC, se confirma que tanto Fady Javier Flórez como Mauricio Vélez tenían un vínculo contractual con la cooperativa Savi, la misma que recibió, a su vez, los contratos de RTVC.

La denuncia de Portilla se soporta en una revelación personal del presidente Gustavo Petro sobre su estado civil. Luego de su inclusión en la llamada Lista Clinton, el mandatario dijo que hace varios años estaba separado de Verónica Alcocer, lo que indica que la ex primera dama o “gestora social” de la Presidencia, como consideran a Alcocer en el Dapre, no tendría los beneficios de tal dignidad, una evidencia de las presuntas irregularidades.

“La simulación de actividades institucionales y la justificación formal de los contratos habrían servido como artificios para encubrir la atención exclusiva a la imagen personal de la ex primera dama”, señala la denuncia de Portilla. En esta pide avanzar en la investigación y llamar a interrogatorio a los protagonistas: Verónica Alcocer, el maquillador, el fotógrafo y los representantes legales de la cooperativa Savi.