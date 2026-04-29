La compleja situación de la vía Panamericana entre Valle del Cauca y Cauca llevó a las autoridades a tomar medidas de choque.

Entre estas se encuentra una militarización extrema por parte del Ejército. SEMANA habló con el coronel Juan Camilo Mazo, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería, quien explicó que se destinaron 700 uniformados para patrullar la zona.

Vehículos blindados del Ejército como estos serán desplegados en la vía Panamericana. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Vamos a desplegar aproximadamente doce pelotones de caballería, sobre todo hombres que están operando vehículos blindados. La idea es ocupar densamente el tramo que va del sur del Valle del Cauca hasta el departamento de Nariño, con el fin de darle tranquilidad a los transportadores, con el fin de darle tranquilidad a los pobladores, pero, por sobre todo, generar seguridad del pueblo colombiano”, reveló el coronel Mazo a SEMANA.

Agregó el mando militar que “van (militares) a estar alrededor de setecientos hombres en 280 kilómetros. Este va a ser el tramo vial, a nivel nacional, más densamente ocupado por el Ejército de Colombia. En promedio, vamos a tener dos punto cinco hombres por kilómetro en esta vía. Obviamente, no vamos a cubrir centímetro a centímetro, porque es absolutamente imposible estar en todo lado, en todo momento y en todo lugar, pero sí vamos a estar con las mejores capacidades”.

Vehículos militares donados por EE.UU reforzarán la seguridad en la Panamericana. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Así mismo, indicó que “de estos 280 kilómetros que corresponden al tramo 25, 0, 3 y 25, 0, 4, digamos que tenemos unos cuatro puntos importantes, que es el tema de bajando de lo que es Guachené, lo que Santander de Quilichao, llegando ya a Popayán y llegando al bordo y al estrecho Cauca, que son puntos donde hemos tenido atención y donde demanda seguridad al pueblo colombiano”.

Es de anotar que la vía Panamericana ha sido blanco de una escalada terrorista que ha dejado más de 20 civiles asesinados por parte de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.