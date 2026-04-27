El ataque con explosivos de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, contra la población civil en la vía Panamericana, Cauca, que dejó 20 muertos y más de 30 heridos, generó múltiples críticas a la inteligencia de la fuerza pública.

Autoridades atribuyen a alias Iván Mordisco el atentado criminal en Cauca que dejó 20 civiles muertos. Foto: AFP

Tras los señalamientos de diferentes sectores políticos, el director de la Policía, el general William Rincón, indicó que la inteligencia se encuentra trabajando de manera activa y que tenían identificados varios puntos sobre posibles acciones terroristas de las disidencias de las Farc.

“Mucha gente cuestiona eso, pero a veces no conocen en realidad cómo se hace la inteligencia. Nosotros teníamos marcado, más o menos, más de 22 puntos, donde posiblemente se iban a presentar algunas acciones”, explicó el alto mando de la Policía.

El general William Rincón, habló con SEMANA sobre el ataque criminal en el Cauca. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Agregó el general Rincón que: “cuando se habla de punto, no estamos hablando de un lugar específico que diga, en tal hora con tales coordenadas va a suceder esto. Tenemos una georreferencia, digámoslo así, espacial y territorial o local, donde nos pueden decir, va a pasar alguna actividad”.

Así mismo indicó que: “pero, precisamente los delincuentes juegan con eso, con el ataque sorpresa. Ellos observan dónde estamos, dónde está el Ejército, dónde está la Policía, dónde estamos ubicados, y eso hace que ellos puedan, de alguna manera, irse para otros lugares y, obviamente, generar este tipo de ataques”.

El atentado ocurrido en la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, cobró la vida de 19 personas. Foto: El País/Captura de pantalla

“Por ejemplo, estamos hablando aquí de lo que pasó en el túnel del municipio de Cajibío. A menos de un kilómetro, posiblemente estaba ahí nuestro Ejército. Allí ellos estaban generando controles, porque teníamos claro que algo iba a suceder en esta zona. Y, por supuesto, el punto es difícil de decirlo es en con exactitud, es en tal esquina. Si eso lográramos hacerlo, pues, obviamente, podríamos evitar todo lo que sucede en Colombia y en el mundo”, concluyó el Director de la Policía.