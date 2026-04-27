Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca: “Se han logrado frustrar cuatro atentados terroristas en Cali”

El suroccidente colombiano vive horas de terror por cuenta de las acciones criminales de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló de la crítica situación que enfrenta su región y mostró preocupación por la falta de comunicación que tiene con el presidente Gustavo Petro.

Colombia es sacudida por más de 25 acciones terroristas en el suroccidente: ¿qué pasa?

SEMANA: ¿Cómo ve la situación en el suroccidente colombiano?

Dilian Francisca Toro (D. F. T.): Muy triste por lo que ha pasado, no solamente en el Valle, sino en el Cauca. Nosotros compartimos estas economías ilegales, que son la coca y la minería ilegal, y eso es lo que ha generado los recursos para que estos narcoterroristas cometan actos de violencia, para poder visibilizar y mostrar fuerza.

Tengo que decirle que muy solidaria con las familias, con tantas personas, tantos sueños que se perdieron y que no tenían absolutamente nada que ver en este conflicto. El país debería estar de luto, porque esto es con todo el país y puede pasar en cualquier parte.

Lo que se necesita es que todo el país esté unido para acabar con estas economías ilegales, y esa es una de las cosas que, desde que entramos, le estamos diciendo al Gobierno, que tenemos que hacer sustitución de cultivos y que se deben hacer operaciones contra la minería ilegal.

Ataque con explosivos en El Túnel, Cajibío, de la vía Panamericana. Foto: Francisco Calderón

SEMANA: ¿Qué plantean las unidades de inteligencia que hay detrás de la escalada terrorista?

D. F. T.: Se ha reforzado la inteligencia, pero la decisión del sábado fue dedicar una burbuja de inteligencia de las cuatro fuerzas. La delincuencia no nos puede doblegar, no nos puede arrodillar. Esas personas (los cabecillas) se van a buscar, y esa burbuja de inteligencia se va a encargar de lograr su paradero y capturarlos.

El ministro va a enviar tecnología para el mes de mayo, nosotros también vamos a comprar más antidrones, vamos a dar horas de vuelo para lograr que esa operación sea sostenida con mucha fuerza, mucho más robusta.

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SEMANA: ¿Qué buscan las disidencias de las Farc con estos hechos?

D. F. T.: Puede ser retaliación por las operaciones de las últimas semanas, porque se está generando un poco de control territorial en esas zonas que antes estaban vedadas y que solamente la delincuencia campeaba por ahí. Entonces puede ser retaliación, pero también visibilización para generar temor, y otras cosas que yo creo que han salido a decir en un comunicado.

Lo único que nosotros queremos es que la institucionalidad se tome esos sitios y que logremos el control territorial, el control institucional de todo, porque no es solamente la empresa pública, también la inversión social para lograr que realmente las comunidades sientan que el Estado está cerca de ellas y que, por supuesto, juntos podemos trabajar en contra de la delincuencia.

Disidencias de las Farc. Imagen de referencia. Foto: AFP

SEMANA: ¿Cree que las disidencias de las Farc están arrodillando al Estado colombiano?

D. F. T.: No, no tanto como arrodillarlo. Creo que han tenido más capacidades en estos sitios porque han tenido la fortaleza de los recursos, y con los recursos han comprado tecnología, instrumentalizan a la comunidad para que cuando entre el Ejército le hagan las asonadas. Esta es una situación difícil porque lo que ahí necesitamos es que la comunidad esté cerca de la institucionalidad y que, de esa manera, podamos lograr que la Fuerza Pública llegue a estos lugares.

SEMANA: ¿Hay más alertas de posibles atentados en su departamento?

D. F. T.: Pues alertas, puedo decir que ya se han logrado frustrar cuatro atentados terroristas en Cali. Estamos muy pendientes no solamente de Cali, de Palmira, de Dagua, de Buenaventura. Ahí estamos muy alertas y la Fuerza Pública está muy en su sitio. Lo que pasa es que un atentado terrorista a veces es tan difícil de poderlo prever; sin embargo, se han logrado frustrar varios ataques terroristas.

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SEMANA: ¿Ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre estos hechos?

D. F. T.: No, no, nosotros no hemos hablado con el presidente Petro, solamente el sábado con el ministro de Defensa y toda la cúpula militar que estuvo acá en Palmira en un consejo de seguridad.

SEMANA: ¿Usted recuerda la última vez que habló con el presidente?

D. F. T.: Pues no sé..., el año pasado.

Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. Foto: Semana y Presidencia

SEMANA: ¿Le inquieta la falta de comunicación con él?

D. F. T.: Bueno, claro que preocupa porque una de las cosas que nosotros hemos venido solicitando desde hace mucho tiempo es que haya articulación entre el Gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal.

Tengo que decir que el ministro (de Defensa) siempre ha estado pendiente, siempre ha estado ahí, y la Fuerza Pública, por supuesto. ¿Sin Fuerza Pública nosotros qué haríamos? Pero, pues lógicamente, se necesitan unas acciones que solamente él las puede dar, puede dar la orden. O sea, hay cosas que nosotros quisiéramos que se hicieran, pero solamente el presidente podría darla. Entonces, esa coordinación interinstitucional sería muy importante.