Policía condena ataque de las disidencias de las Farc que dejó un uniformado muerto en Caquetá.

Un integrante de la Policía de Cartagena del Chairá, Caquetá, fue asesinado en un ataque terrorista de las disidencias de las Farc.

Las disidencias de las Farc lanzaron un nuevo ataque contra la Policía en Caquetá. Foto: AFP

La Policía condenó la acción del grupo armado. “Rechazamos con absoluta firmeza el ataque criminal perpetrado en el sector de Cuatro Vientos, barrio La Ciudadela, en Cartagena del Chairá (Caquetá), contra nuestros uniformados del grupo Goes, quienes cumplían labores de patrullaje y control para proteger a la comunidad”, indicó la Policía.

Así mismo indicó la autoridad que “este acto vil y cobarde segó la vida de nuestro patrullero Geison Rayo Espinosa. Como resultado del ataque, tres uniformados y un civil resultaron heridos tras un hostigamiento con arma de fuego. Fueron trasladados a centros asistenciales en Florencia, donde reciben atención especializada”.

Como Jeison Rayo Espinoza fue identificado el policía que perdió la vida en un ataque contra una patrulla de la Policía en ese municipio del Caquetá. Foto: Suministradas

Agregó la Policía: “De manera inmediata, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegamos un operativo contundente para asegurar la zona, avanzar en la recolección de pruebas y dar con el paradero de los responsables”.

“Este crimen no quedará impune. Hemos activado todas nuestras capacidades investigativas, operativas y de inteligencia para ubicar y judicializar a los responsables con la mayor celeridad”, añadió la Policía.

En medio de la acción criminal, otros uniformados resultaron heridos, de acuerdo con lo que han indicado las autoridades.

Así mismo, señaló la Policía que se desplegaron acciones para poder identificar a los responsables; se iniciaron las acciones de inteligencia respectivas.

En la zona, de acuerdo con las autoridades, delinquen las disidencias de las Farc de la estructura Carolina Ramírez, de Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados del país.

Las disidencias de alias Iván Mordisco, estarían detrás del ataque en Caquetá. Foto: AFP

Es de recordar que Mordisco hizo parte del proyecto de paz del gobierno Petro, pero por sus continuos incumplimientos y acciones violentas fue apartado de la mesa de negociación, mientras que su exsocio alias Calarcá sí sigue negociando con el gobierno.