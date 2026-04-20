Disidencias adoctrinan a niños en Nariño: quedó en video cómo entran a un colegio

Todo un revuelo ha causado un video en el que se logra ver cómo integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño ingresaron a una escuela y comenzaron a adoctrinar a los menores de edad que se encontraban en el lugar.

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En las filmaciones, se logra ver cómo los ilegales ingresan a estos sitios de educación entregando útiles escolares, entre otros elementos, para la educación de los menores de edad.

Así es como las disidencias del frente Franco Benavides ingresan a escuelas en Nariño para adoctrinar a niños y luego reclutarlos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gjiSWCO20Z — Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

Lo que ha causado controversia es que este grupo alzado en armas ha realizado las funciones que debería tener el Estado colombiano con los menores de edad.

Las autoridades en esta zona de Colombia reclaman mayor presencia de la Fuerza Pública para evitar este tipo de situaciones, que incentivan a los niños a integrar estas filas de la ilegalidad.

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Iván Mordisco Foto: Getty Images / AFP

Y es que esta no ha sido la única acción polémica de estos criminales, sino que en otras oportunidades han entregado polideportivos y hasta vías.

“Las Farc-EP siguen construyendo poder popular junto a las comunidades. En esta ocasión hacemos entrega de un polideportivo en el departamento de Nariño”, ese fue el mensaje que publicaron las disidencias de Iván Mordisco en su cuenta de X para celebrar la inauguración del nuevo espacio deportivo.

La publicación de ese video se da justo un día después de que SEMANA revelara la delicada situación de seguridad que se vive en la frontera entre Colombia y Ecuador por el remonte de los grupos criminales que están controlando el negocio de la droga, el tráfico de armas y la extracción ilegal de oro.

Una situación alentada por el descuido del Gobierno Petro y los recortes presupuestales a las fuerzas armadas, que han hecho que se mermen las labores operativas y de control del crimen fronterizo.

Así se rindió un sanguinario cabecilla de alias Mordisco junto con una mujer de las disidencias en Nariño

En el video que adjuntó el frente Franco Benavides, del bloque occidental, Jacobo Arenas, se escucha de fondo un vallenato que dice “Para todo el pueblo colombiano, este saludo cariñoso de los guerrilleros”, acompañado de imágenes de la entrega del polideportivo que está adornado con bombas tricolor y en el que se encuentran varios ciudadanos sentados presenciando el evento.