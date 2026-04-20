Disidencia que sembró campo minado en el que cayeron cuatro niños, de entre 2 y 6 años en Nariño, está en mesas de paz con el Gobierno

Con el paso de las horas han salido a la luz nuevos detalles de la tragedia en el municipio costero de Olaya Herrera, Pacífico nariñense, donde cuatro niños de entre dos y seis años cayeron en un campo minado sembrado por una estructura armada ilegal que delinque en esa zona del país.

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SEMANA logró confirmar, con fuentes militares, que quien estaría detrás de este campo minado sería la disidencia de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que está en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sobre esta disidencia, SEMANA conoció que pertenecía a la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, pero se separó y constituyeron un nuevo grupo armado ilegal en Nariño.

Este medio también pudo establecer que, aunque este grupo está en mesas de negociación de paz, en el último mes habría intensificado su accionar delictivo tras la muerte de uno de sus cabecillas. Es en esa nueva arremetida violenta que habrían instalado campos minados en cercanías de centros poblados de Olaya Herrera.

Sobre el ataque, fuentes militares le contaron a SEMANA que los niños estaban jugando cerca de sus casas, en inmediaciones de un río, cuando cayeron en este campo minado. El niño de dos años sufrió aturdimiento, pero los otros tres, de entre cuatro y seis años, tienen riesgo de perder sus piernas.

La evacuación

“La rápida reacción de las tropas en terreno y el apoyo oportuno de la Aviación del Ejército Nacional permitieron evacuar en tiempo récord a cuatro menores de edad, entre los dos y seis años, tras resultar afectados por la activación de un campo minado mientras jugaban”, señaló el Ejército a través de un comunicado.

Evacuación de menores de edad que cayeron en un campo minado en Olaya Herrera, Nariño. Foto: cortesía

Los menores fueron evacuados este domingo hacia las 4:30 de la tarde hacia Tumaco, pero por la gravedad de las heridas se tuvo que hacer un traslado adicional al Hospital Universitario del Valle.

“Este repudiable hecho es una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil”, agregó el Ejército.

Y agregó: “La Tercera División continuará desplegando sus capacidades para atender a la población, proteger a las comunidades y avanzar en operaciones que permitan neutralizar las amenazas de los grupos armados organizados en esta región del país”.