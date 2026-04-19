En las horas de la noche del domingo 19 de abril de 2026, el Ejército Nacional confirmó que cuatro menores de edad resultaron heridos al caer en un campo minado mientras jugaban en zona rural de Olaya Herrera en Nariño.

Cinco militares resultaron heridos en medio de combates con el ELN en el Catatumbo

“Este repudiable hecho es una infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra, que atentan contra la vida, la integridad y la libre circulación de las personas, exponiendo de manera deliberada a la población civil. Hacemos un llamado a los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos para que se sumen al rechazo de estas acciones criminales perpetradas por grupos al margen de la ley, que continúan financiando su accionar mediante economías ilícitas”, señaló el Ejército Nacional.

Evacuación de menores heridos en campo minado en Nariño. Foto: Tomado de : @Ejercito_Div3

Las primeras informaciones señalan que el campo minado fue plantado por terroristas pertenecientes al grupo criminal ‘Alfonso Cano’ que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Tras brindar los primeros auxilios a los menores, tropas del Ejército Nacional realizaron el proceso de evacuación de los menores con el objetivo de llevar a cabo el traslado a hospital de San Andrés de Tumaco.

“Las tropas de la #FuerzaDeTareaHécules , con el apoyo de las capacidades de @Ejercito_Davaa, realizaron la evacuación humanitaria de los menores, con el fin de garantizar su traslado oportuno a un centro médico especializado”, puntualizó el Ejército Nacional.

MinDefensa confirma la neutralización de cabecillas del ELN y alertó por posibles atentados terroristas

Por último, las fuerzas de la ley señalaron que seguirán desplegando sus capacidades con el objetivo de brindar seguridad a la población civil. Junto a esto, se seguirán llevando a cabo las operaciones para disminuir a los grupos criminales que hacen presencia en la región.

#DenunciaEJC | Rechazamos de manera categórica el atroz accionar de grupos armados ilegales, quienes provocaron graves heridas a cuatro menores de edad, víctimas de la activación de un área minada mientras jugaban en zona rural de Olaya Herrera, #Nariño.



Este repudiable hecho es… pic.twitter.com/bJ9UkypIsQ — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) April 19, 2026

“Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a la población civil, salvaguardar a las comunidades y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país”, concluyó el Ejército Nacional.

El Ejército recuerda a las personas denunciar cualquier acto delictivo o entregar información que permita la llegada a los responsables de los hechos.