Emergencia en mina La Vega, del municipio de Sutatausa: Bomberos y Policía están en el lugar

En la tarde de este jueves 4 de junio de 2026, se registró una emergencia en la zona rural del municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Ante la situación, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos coordinan acciones conjuntas para asistir a los afectados y asegurar el perímetro afectado.

Cuatro mineros atrapados dejó una explosión en una mina de Cundinamarca

El incidente ocurrió en un yacimiento de carbón situado en el sector La Vega, dentro de la vereda Peñas de Boquerón. Los reportes iniciales manejados por las autoridades locales de tránsito y orden público apuntan a que se produjo una detonación al interior de la infraestructura subterránea.

De acuerdo con los datos recopilados en la zona, la propiedad del título minero corresponde al ciudadano Carlos Bello. Hasta el momento, no se ha consolidado el censo exacto que determine la cantidad de operarios que permanecían dentro de las instalaciones al ocurrir la detonación.

Labores de búsqueda y evaluación técnica

Informes preliminares recaudados en el lugar indican que en el socavón se encontraba el personal asignado al turno de las horas de la tarde. Diversos organismos de rescate y agencias de gestión del riesgo se desplazaron a la vereda para iniciar los protocolos de búsqueda y salvamento.

El equipo periodístico del diario regional La Villa le confirmó a SEMANA: “Organismos de socorro y entidades de atención de emergencias se dirigen al lugar para evaluar la situación y adelantar las labores de búsqueda, rescate y verificación de las condiciones al interior de la explotación minera”.

Las dependencias oficiales encargadas de la atención de desastres precisaron que aún no existe un consolidado oficial sobre el número de personas lesionadas, desaparecidas o fallecidas. El suceso mantiene bajo observación técnica a los municipios de la provincia de Ubaté, mientras avanzan las maniobras de ventilación del terreno.

En desarrollo…