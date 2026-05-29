Bloqueo de siete días amenaza operación de Cerrejón y aumenta presión económica sobre La Guajira

El bloqueo que completa siete días sobre la línea férrea de Cerrejón empieza a generar preocupación por sus posibles efectos económicos y operativos. La compañía advirtió que la continuidad de sus operaciones podría verse seriamente comprometida si persisten las restricciones sobre uno de los corredores logísticos más importantes para el transporte de carbón en el país.

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La interrupción ocurre específicamente en el kilómetro 3 de la línea férrea y, según la empresa, ha impedido el transporte normal tanto de carbón como de insumos esenciales para mantener la operación minera.

La protesta es liderada por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir, quienes mantienen un pliego de solicitudes que, según Cerrejón, incluye peticiones que exceden las competencias de la compañía y otros temas que ya habrían sido atendidos previamente.

La empresa aseguró además que las sentencias, consultas previas y compromisos adquiridos con las comunidades reconocidas se han venido cumpliendo y sostuvo que los líderes de este grupo participaron en procesos de compensación realizados en 2008 y 2017.

La relevancia económica del bloqueo va más allá de la operación minera. Cerrejón continúa siendo uno de los principales motores económicos de La Guajira y uno de los mayores exportadores del país, generando empleo directo e indirecto, contratación local, inversión social y aportes fiscales que impactan tanto a las finanzas departamentales como nacionales.

La compañía advierte que mantener paralizada la movilidad ferroviaria podría afectar empleos, contratos con proveedores, cadenas logísticas y proyectos sociales que dependen directa o indirectamente de la operación minera.

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Cerrejón aseguró que continúa dispuesto al diálogo y reiteró su respeto por la protesta pacífica, aunque insistió en la necesidad de restablecer rápidamente la movilidad ferroviaria para evitar mayores afectaciones económicas y sociales.

Mientras continúan las conversaciones y la intervención de autoridades competentes, la preocupación ahora se concentra en cuánto tiempo más puede sostenerse la operación bajo restricciones logísticas prolongadas y qué efectos podría tener sobre una región donde buena parte de la actividad económica continúa vinculada a la minería.