ELN ataca con explosivos batallón del Ejército en La Guajira: 12 soldados gravemente heridos

Un total de 12 soldados del Ejército Nacional terminaron heridos tras un ataque con explosivos por parte del ELN en el departamento de La Guajira. La guerrilla activó cargas explosivas contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha.

“Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”, dijo la institución militar.

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