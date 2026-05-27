Tras tragedia de Yulixa Toloza, radican proyecto para crear sello obligatorio con QR en centros estéticos de Bogotá

La alarmante proliferación de clínicas estéticas clandestinas en la capital motivó una nueva iniciativa normativa en el Cabildo Distrital.

Cierran clínica estética clandestina en el sector de Los Héroes y el Distrito le “declara la guerra” a estos centros en Bogotá

El concejal Andrés Barrios radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá que busca implementar el “Sello Distrital de Habilitación y Transparencia para Centros de Medicina Estética”, una herramienta que obligará a estos establecimientos a pasar por una verificación física y digital estricta para demostrar que operan bajo la legalidad.

Concejal Andrés Barrios. Foto: Andrés Barrios

La propuesta legislativa surge como respuesta directa al caso de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo ingresó a un centro clandestino en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito) para someterse a una lipólisis láser.

Su cuerpo fue hallado posteriormente sin vida en una vía pública entre los municipios de Apulo y Anapoima. Las investigaciones de las autoridades judiciales confirmaron que dicho lugar operaba sin ningún tipo de habilitación para realizar procedimientos médicos invasivos.

Respecto a este doloroso caso, el concejal Barrios fue enfático en la justificación de su propuesta:

“La tragedia ocurrida con Yulixa Toloza sacó a la luz esta grave problemática: hoy en Bogotá existen establecimientos clandestinos realizando procedimientos invasivos sin habilitación, sin condiciones sanitarias y poniendo en riesgo la vida de las personas. Este proyecto establece que todos los establecimientos que ofrezcan servicios de medicina estética deberán exhibir un sello visible con código QR, mediante el cual cualquier ciudadano podrá consultar en tiempo real la habilitación del centro, los servicios autorizados y la vigencia del permiso sanitario”

Un panorama crítico: hospitalizaciones, UCI y cifras de control

El funcionario alertó que los riesgos asociados a la clandestinidad estética van en aumento, amparados en el gran volumen de cirugías y tratamientos que posicionan al país a nivel global.

De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en Colombia se practicaron 490.944 procedimientos estéticos enel año 2024, una cifra que consolidó a la nación como el cuarto destino mundial para el turismo estético.

No obstante, la falta de controles rigurosos en la base de la oferta ha dejado consecuencias severas. Según registros del Instituto Nacional de Salud, en 2023 se reportaron 348 lesiones asociadas a este tipo de procedimientos, el 66% de los afectados requirió hospitalización, el 31% terminó en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el 8% de los casos resultó fatal.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud reportó que durante el año 2025 ejecutó 563 operativos y 814 visitas de inspección, las cuales derivaron en la aplicación de 39 medidas sanitarias de seguridad contra diversos establecimientos del sector.

En lo que va del año 2026, la entidad ya ha realizado 129 operativos y 173 visitas de control en las diferentes localidades.

Herramientas contra el camuflaje ilegal

El proyecto de acuerdo no solo contempla la imposición del distintivo físico, sino que también establece sanciones severas por el uso fraudulento o la falsificación del sello.

Asimismo, dota de mayores mecanismos de inspección y vigilancia a la Secretaría de Salud y fija la obligación de emitir reportes periódicos ante el Concejo de Bogotá detallando los operativos, cierres y medidas sanitarias aplicadas en las zonas comerciales de la ciudad.

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El concejal Andrés Barrios concluyó explicando la vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes actualmente debido a la falta de herramientas de verificación rápidas:

“Hoy el ciudadano no tiene cómo verificar fácilmente si el lugar donde va a realizarse un procedimiento está realmente habilitado. Esa asimetría de información es aprovechada por redes clandestinas que operan desde peluquerías, viviendas o establecimientos camuflados. Bogotá necesita herramientas de prevención, transparencia y control para proteger la vida de las personas”.