Beauty Láser: ¿quién es la dueña del centro de estética investigado por la desaparición de Yulixa Toloza?

Detrás de Beauty Láser M. D, como aparece en Cámara de Comercio, el establecimiento del sur de Bogotá que hoy es el epicentro de un escándalo por la misteriosa desaparición de Yulixa Toloza, una de sus pacientes, una mujer de 52 años, hay una estructura comercial que ya está bajo la lupa de las autoridades.

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Mediante un registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 15 de mayo de 2026, publicado por el concejal de Bogotá David Saavedra en la red social X, se reveló que la fecha de matrícula de la empresa fue el 12 de diciembre de 2025, con activos por $ 18.000.000 y ubicada en la calle 45A Sur # 51D - 43, que coincide con el lugar de los hechos.

Además, el documento señala que la propietaria es María Fernanda Delgado Hernández, aunque también precisa que “el propietario no ha cumplido con el deber legal de renovar la matrícula mercantil del establecimiento”, y que, “por tal razón, los datos corresponden a la última información suministrada por el comerciante en el formulario de matrícula y/o renovación del año: 2025″.

Yulixa Toloza y la supuesta clínica donde desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Activos del establecimiento

De acuerdo con el registro mercantil de la Cámara de Comercio, la actividad economica consignada en el documento corresponde al Código CIIU: 9602, misma que según la clasificación de la Cámara de Comercio incluye:

El lavado, despuntado y corte, peinado, tintura, colorante, ondulado, alisado de cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres.

La colocación de uñas y pestañas postizas, entre otros.

La afeitada y recorte de la barba.

El masaje facial, la manicura, la pedicura, el maquillaje, la depilación con cera, entre otros.

Ninguna de estas actividades corresponde con el procedimiento de lipólisis láser que se practicó Yulixa Toloza en Beauty Láser, lugar donde se perdió su paradero.

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Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer el caso y dar las explicaciones pertinentes.

Mientras el Gaula y la Policía buscan el paradero de la paciente y evalúan posibles cargos contra la empresa Beauty Láser por presunta destrucción de evidencia debido a la manipulación de las cámaras de seguridad del local, el nombre de Delgado Hernández se convierte en pieza clave para determinar cómo se permitió que que una estética de belleza terminara realizando procedimientos más cercanos a cirugías invasivas sin un solo médico a bordo.

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Ante los hechos, las autoridades recomendaron a la ciudadanía, a la hora de realizarse algún procedimiento estético, hacerlo en lugares que cuenten con toda la documentación legal requerida, los permisos adecuados y el respaldo de las entidades de salud correspondientes.