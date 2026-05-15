Mujer entregó testimonio clave tras desaparición de Yulixa Toloza en centro de estética de Bogotá: “Cuando uno llega, es que se da cuenta”

El pasado miércoles 13 de mayo, Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, salió de su casa en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, para dirigirse a un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia.

Se trata de un local llamado Beauty Láser, donde a Yulixa le realizaron una lipólisis y luego presentó serias complicaciones de salud, tal como quedó registrado en un video que se viralizó en el que se la ve sentada en lo que sería una camilla y sin poder respirar.

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Luego, familiares y amigos de Yulixa no volvieron a saber nada de ella ahora es buscada por toda la ciudad.

Mientras avanza la investigación para dar con su paradero, habló una mujer que también se realizó un procedimiento en el mismo lugar de Yulixa.

Se trata de Mercedes Campiz, quien en los micrófonos de 6AM W reveló las falencias del lugar que operaba de manera ilegal, tal como informó este martes 14 de mayo la Secretaría Distrital de Bogotá.

Sin duda, se trata de un testimonio clave, mientras avanza la búsqueda de Yulixa.

Yulixa Toloza y el centro estético en el que se practicó la cirugía y desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias RCN

“Allá no hay quirófano, la verdad. Básicamente, lo atiende a uno una enfermera que es esteticista, pero cuando ya llega el momento de la operación, se cree que se va a encontrar como un quirófano, pero no“, empezó contando Campiz en la emisora citada anteriormente.

De tal modo, Campiz dijo que básicamente el lugar donde intervienen a las personas en el supuesto centro de estética es un cuarto normal, básico.

“Lo llevan a uno como a una sala donde hay dos camillas y pues ahí le colocan a uno un suero intravenoso y cinco minutos antes, la anestesia. Y básicamente cuando uno llega al quirófano, llega sedado. Cuando uno llega allá es que se da cuenta de que no es quirófano, sino un cuartico pequeño”, agregó la mujer 6AM W.

También afirmó que a ella la atendió el mismo supuesto médico de nacionalidad venezolana que habría intervenido a Yulixa.

“Exactamente el mismo. Una anestesióloga y una enfermera esteticista. Solo tres personas”, agregó.

En la entrevista con el medio citado anteriormente, le preguntaron a Campiz si a ella la había visto otro especialista, antes de que le aplicaran la anestesia para luego ser intervenida. Dijo que no.

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“A mí nunca me vio un cardiólogo, lo único que me dijeron era que tenía que llevar un electrocardiograma y me lo pidieron 10 minutos antes de entrar al procedimiento”, recordó.

Al final, Campiz dijo que era “completamente” consciente del error que cometió al haberse realizado dicho procedimiento en Beauty Láser.

“Yo no soy de Bogotá, empecé a buscar y lo encontré por redes. Digamos que cuando yo fui a la valoración, la sala estaba llena y me dejé llevar básicamente por los testimonios de personas que ya se habían hecho el procedimiento”, resaltó Campiz, quien pagó alrededor de $ 4.600.000 por el procedimiento.