El día lunes 6 de marzo, Sara Sofía asistió al colegio Enrique Olaya Herrera como todos los días. Había clase de educación física, por lo que iba vestida con su sudadera color azul oscuro y con toda la disposición para encarar las actividades cotidianas. Sin embargo, a las 11:45 a. m., cuando sonó el timbre, el encargado de recogerla en la ruta no la vio por ningún lado, hizo la búsqueda individual y no dar frutos, decidió llamar a los padres de la joven.

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A partir de ese momento, comenzó la búsqueda de Sara Sofía en los alrededores de la institución, en los barrios aledaños y con los acudientes de los compañeros de la niña, pero lastimosamente no se pudo encontrar.

De inmediato se pusieron en contacto con la Fiscalía para profundizar la investigación sobre su paradero.

SEMANA se puso en contacto con los familiares de la menor y con la Fiscalía para tener la última actualización de la búsqueda.

Ella es Sara Sofía Ricaurte Arango, estudiante del colegio Enrique Olaya Herrera, desaparecida el día lunes. Foto: Suministrada a SEMANA

Camila, la hermana mayor de Sara Sofía, le contó a este medio que las autoridades iniciaron la investigación con la revisión de los registros audiovisuales de la seguridad del sector aledaño al colegio, sin embargo, la respuesta fue que “las cámaras estaban dañadas”. Por lo que, actualmente la búsqueda se ha expandido, con el fin de dar lo más pronto posible con el paradero de la menor.

Adicionalmente, señaló que actualmente el estado emocional de los miembros más cercanos a la joven es complicado: “actualmente sentimos angustia y zozobra, cada minuto cuenta (...) mis papás actualmente se encuentran en shock, por esa razón, tanto mi hermano como yo somos quienes nos encargamos de las entrevistas y eso”.

Finalmente, le extendió un mensaje claro a Sara Sofía para pedir por su regreso: “Si te fuiste por voluntad propia, por favor, vuelve, no habrá ninguna consecuencia ni repercusión”.

Estos son los canales para reportar directamente con los familiares de la menor. Foto: Suministrada a SEMANA

Desde la entidad se comunicó que “se activó el mecanismo de Búsqueda Urgente”. Este mecanismo es una herramienta que se activa para ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas. Su objetivo es que las autoridades judiciales ordenen en forma inmediata todas las diligencias necesarias tendientes a su localización.

Si ha visto a la joven que aparece a lo largo de este artículo, por favor comuníquese a los siguientes números: 321 927 6540; 310 287 0223; 323 599 0337 o con la Fiscalía a la línea nacional 122 o a la línea fija 01 8000 9197 48.