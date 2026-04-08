Imputación a Ricardo Roa. Este miércoles, la Fiscalía hace el segundo intento por vincular al presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, se encuentra en vacaciones, lo que —en criterio de la Fiscalía— no permitiría excusas para ausentarse de la imputación de cargos que se tiene prevista para este miércoles por el delito de violación de topes electorales.

Ricardo Roa no asistió al interrogatorio que él mismo pidió en la Fiscalía por supuestos delitos electorales

La Fiscalía citó por segunda vez al alto funcionario para que asista a la diligencia en la que será vinculado de manera formal, judicial y material a un proceso por delitos electorales, justamente por ser el responsable de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y las presuntas irregularidades en que se incurrieron.

A la primera audiencia fijada por la Fiscalía y los jueces de control de garantías, Ricardo Roa no asistió y argumentó que tenía compromisos de trabajo en la ciudad de Cartagena que le hacían imposible asistir. Acto seguido, su defensa solicitó al ente acusador una diligencia de interrogatorio con el propósito de anticiparse a la imputación.

De forma insólita, Ricardo Roa tampoco asistió a la diligencia de interrogatorio que él mismo le solicitó a la Fiscalía. El ente acusador fijó para el 26 de marzo la citación en la que —se suponía— Ricardo Roa entregaría detalles de su defensa y los argumentos para persuadir a la Fiscalía de insistir en la imputación de cargos.

Se espera que en esta nueva citación a imputación de cargos Ricardo Roa y su defensa se presenten a la audiencia virtual programada para este miércoles y en la que el ente acusador presentará todos los elementos de prueba, las evidencias y los testimonios que tiene en contra del gerente de la campaña presidencial y que advierten su presunta responsabilidad.

SEMANA conoció detalles de dichos elementos que posee la Fiscalía, en particular, dos informes entregados por el Partido Colombia Humana en los que se hizo un reporte de gastos de la campaña presidencial en la primera y segunda vuelta; allí justamente estarían las irregularidades detectadas por el ente acusador.

Los investigadores del caso concluyeron que el reporte entregado por el partido político no solo fue desordenado, sino que se manipularon algunos elementos, facturas y detalles para acercarse al monto establecido por la ley; sin embargo, se dejaron facturas por fuera que, al ser identificadas por la Fiscalía, elevaron automáticamente lo que se permite en estos procesos electorales.

La Fiscalía citó por segunda vez al alto funcionario. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por ahora, la Fiscalía no ha planteado solicitar una medida de aseguramiento en contra del presidente de Ecopetrol; se espera que asista a la diligencia para así evitar medidas restrictivas de la libertad con el propósito de lograr la imputación de cargos.