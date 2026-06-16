A altas horas de la noche de este 15 de junio, en el barrio Guayaquil, comuna 10 de Medellín, se presentó un incendio estructural de tres niveles en una bodega en la que se almacenaba reciclaje, lo que facilitó la propagación del fuego en áreas circundantes.

Dejar la regleta eléctrica en este lugar de la casa podría aumentar el riesgo de accidentes; provocaría un incendio en segundos

En el lugar se hicieron presentes seis tripulaciones de bomberos que controlaron el hecho. Durante la emergencia se tuvo registro de dos personas atrapadas que se encontraban en un local contiguo a donde se originó el incidente.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), las personas fueron rescatadas sanas y salvas para posteriormente recibir la valoración adecuada de su condición física, en la que se registró que ninguno de los rescatados presentaba lesiones.

Mediante su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el hecho, informando a la comunidad que la situación y el rescate de las personas fueron llevados de manera adecuada, sin que se presentara ningún imprevisto.

Por otro lado, el Equipo de Investigación de Incendios, grupo técnico especializado perteneciente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, ya se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes. Se estima que en las próximas horas se tenga conocimiento, gracias al peritaje realizado, de cuáles fueron las causas, logrando establecer la fuente principal del incendio.

Además, se están realizando las inspecciones correspondientes para evaluar el lugar de los hechos y determinar el daño de la infraestructura, así como de los materiales inmuebles que se encontraban en el sitio.

Se resalta la efectividad de las seis tripulaciones de bomberos pertenecientes al DAGRD, entidad encargada de “coordinar el sistema municipal de gestión del riesgo y promover acciones orientadas al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, en articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, además de contribuir al desarrollo seguro del territorio mediante medidas sostenibles que aporten a la protección de la vida, los bienes y el medioambiente.

Se recuerda a la ciudadanía que en caso de presentarse situaciones de riesgo como incendios, inundaciones, accidentes vehiculares o sismos, entre otros, el canal oficial para reportar emergencias es la línea de atención 123, con la que se brindará el apoyo y acompañamiento requerido.