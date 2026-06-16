Un fuerte llamado hizo el Registrador Nacional, Hernán Penagos, al presidente Gustavo Petro, para que respete los resultados de las próximas elecciones presidenciales de la segunda vuelta presidencial.

“Quiero destacar, la autoridad electoral está respaldada por los hechos de dos elecciones, impecables, bien acompañadas, rigurosas y con la institución rodeando ese proceso electoral”, añadió el Registrador Nacional.

Así mismo indicó que “Las elecciones del próximo domingo están garantizadas, garantizada su transparencia y su integridad. De parte de la autoridad electoral, todo lo que sea necesario para que tenga absoluta tranquilidad, y tenga la absoluta seguridad de que el próximo presidente de Colombia será aquel que las mayorías de ciudadanos decidan que lo representen”.

De igual manera, el Registrador hizo un llamado para que los ciudadanos voten tranquilos y los resultados no generen hechos violentos.

“Nada justifica la violencia, ni siquiera la elección de un presidente de la República. Nada justifica desmanes, ni violencia”, añadió el Registrador.