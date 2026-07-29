El video creado con IA de Jair Bolsonaro que pone en aprietos la campaña de su hijo en Brasil

La Corte Suprema de Brasil pidió explicaciones al expresidente encarcelado Jair Bolsonaro por un video en el que una réplica creada con inteligencia artificial respalda la candidatura de su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de octubre.

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El exmandatario (2019-2022) tiene prohibido hacer pronunciamientos públicos y cumple en su residencia una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.

Sin embargo, el sábado un “deepfake” suyo fue proyectado durante la convención del Partido Liberal, en la que Flávio Bolsonaro oficializó su aspiración presidencial.

“Esto es una simulación de mi imagen y de mi voz hecha con inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy preso y callado por una decisión injusta”, dijo ese día la réplica digital del principal líder de la derecha brasileña.

“Les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que elegí para sustituirme, sangre de mi sangre, mi hijo Flávio”, continuó el video proyectado durante la convención.

La Corte dio 48 horas a la defensa del expresidente para explicar si la creación y difusión del video contó con su consentimiento, según una decisión publicada la noche del martes.

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De acuerdo con el magistrado Alexandre de Moraes, si Jair Bolsonaro autorizó el “deepfake”, habría incurrido en una “grave transgresión” de las condiciones que el tribunal le impuso para sustituir la cárcel por la prisión domiciliaria.

En cambio, si el expresidente no dio su autorización, su hijo Flávio podría haber infringido la legislación electoral brasileña, que prohíbe crear “deepfakes” de figuras públicas para difundir mensajes políticos sin su consentimiento, añadió el juez.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Anadolu via Getty Images

Los “deepfake” son contenidos falsos generados con inteligencia artificial que reproducen de forma muy realista la imagen o la voz de una persona.

En marzo, Moraes concedió a Jair Bolsonaro, de 71 años, el beneficio de la prisión domiciliaria por razones humanitarias. Desde entonces, el expresidente debe cumplir varias restricciones, entre ellas abstenerse de usar redes sociales, teléfonos celulares o realizar declaraciones públicas.

No obstante, desde su traslado a prisión domiciliaria, el exmandatario ha protagonizado varias polémicas por presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas por la justicia.

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Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió cuando las autoridades incautaron un arma registrada a nombre de Bolsonaro que estaba en poder de uno de sus colaboradores. El caso dio pie a una investigación que incluso llevó al expresidente a declarar ante la justicia.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará un cuarto mandato en las elecciones de octubre y las encuestas le otorgan ventaja frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro.

*Con información de AFP.