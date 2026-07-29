Macabro hallazgo en Francia: encuentran los cuerpos de cinco bebés escondidos en cajas

Las autoridades francesas detuvieron este miércoles a una mujer de 32 años, después de que su pareja descubriera los cuerpos de cinco bebés ocultos en cajas dentro del apartamento que compartían en Orange, en el sureste de Francia, informó la fiscalía.

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La detención se produjo cuando la mujer abandonó el hospital, donde permanecía ingresada tras dar a luz el domingo a un bebé sano en su vivienda, según explicó la fiscalía. El diario regional La Provence informó que el arresto se realizó poco después de que recibiera el alta médica.

El caso salió a la luz el lunes por la noche, cuando los agentes acudieron a un apartamento ubicado en el centro histórico de Orange. En el lugar localizaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto, por lo que la fiscalía abrió una investigación por asesinato.

El hallazgo ocurrió después de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, explicó la fiscalía.

La mujer fue detenida al salir del hospital, donde permanecía ingresada tras dar a luz a un bebé sano. Foto: Getty Images

Durante esa inspección encontró “lo que parecían restos humanos” y alertó al hospital, que posteriormente dio aviso a las autoridades judiciales.

Un médico forense indicó que los restos corresponderían, probablemente, a cinco recién nacidos.

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Por el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que rodean el caso y los investigadores aún no han podido interrogar a la madre. La pareja tiene además dos hijos de ocho y nueve años, según la fiscalía.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía ordenó el acogimiento provisional del recién nacido y notificó a los servicios sociales sobre la situación de los otros dos hijos menores de la pareja.

La fiscalía ordenó medidas de protección para los tres hijos sobrevivientes de la pareja. Foto: Getty Images/iStockphoto

Florent Jean, un vecino de la familia, contó a AFP que los menores asistían a la escuela primaria del sector. La madre “iba a recogerlos al colegio a la hora del almuerzo para comer”, mientras que su pareja permanecía fuera de casa durante la mayor parte del día por motivos de trabajo.

Los casos de homicidios de recién nacidos no son inusuales en Francia. En algunos episodios, estos hechos se han relacionado con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, una condición que puede permanecer oculta incluso para las personas más cercanas.

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De hecho, en febrero las autoridades detuvieron a una mujer de 50 años después de encontrar los cuerpos de dos bebés en el congelador de su vivienda en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

El caso de infanticidio más grave registrado en el país corresponde a Dominique Cottrez, condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. En ese proceso, el jurado reconoció una alteración del discernimiento.

*Con información de AFP.