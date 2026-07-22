Daniel Siad, el cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su vivienda de las afueras de París. Su fallecimiento sacudió este miércoles a las denunciantes que desde hace meses reclamaban justicia.

Bill Gates declara ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

La justicia francesa investigaba al hombre, de 69 años, tras varias denuncias, principalmente por violación. Siad rechazaba las acusaciones y aseguraba que quería comparecer ante las autoridades para ofrecer su versión de los hechos.

Las autoridades encontraron su cuerpo el lunes en su domicilio de Colombes, al noroeste de París. La fiscalía de Nanterre confirmó una información publicada por el diario Le Parisien e indicó que ahora investiga “las causas de la muerte”.

“Murió y era inocente”, declaró a AFP su abogada, Menya Arab-Tigrine. Para la defensora, “si murió de un infarto, esa espera insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver”.

Varias denunciantes temen que su fallecimiento dificulte el esclarecimiento de la red vinculada a Jeffrey Epstein. Foto: Captura X @Punto_Turkiye

La exmodelo sueca Ebba P. Karlsson presentó la primera denuncia en febrero, después de identificar a Siad en los archivos desclasificados del caso Epstein, donde su nombre aparece mencionado en más de mil documentos.

En su denuncia, Karlsson acusó al cazatalentos de violarla cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente al presentarla a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también señaló por violación.

Exfiscal de Trump comparece ante el Congreso por polémica gestión del caso Epstein

Tanto Siad como Marie siempre rechazaron esas acusaciones.

“Estoy conmocionada”, dijo Karlsson a AFP. “Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora… Es muy frustrante”, agregó.

“Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales… Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento”, precisó.

Karlsson y la periodista británica Lisa Brinkworth, quien acusa a Gérald Marie de agresión sexual en 1998, fundaron el colectivo “Victorious Angels - WE RISE”, organización que desde hace varios años denuncia casos de violencia sexual en la industria del modelaje y en el entorno de Epstein.

En 2019, el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, detenido por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en Estados Unidos.

Revelan la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: “Es hora de decir adiós”

Tres años después, en 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, se suicidó mientras permanecía detenido tras ser imputado por violaciones a menores y acoso sexual.

“Es devastador que las sobrevivientes del caso Brunel hayan sido primero privadas de justicia, y ahora las del caso Siad”, lamentó Brinkworth en declaraciones a AFP. “La policía debería haberlo detenido” tras las denuncias, agregó.

El nombre de Siad aparecía en más de mil documentos desclasificados del caso Epstein, según una de las denunciantes. Foto: Getty Images

Los abogados Colomba Grossi y William Bourdon denunciaron una “falta grave” de la fiscalía de París, que, según afirmaron, “se burla de las víctimas de delitos sexuales”.

Tras la muerte de Brunel, las investigaciones se cerraron sin profundizar en su entorno, pese a que el nombre de Siad ya había surgido durante ese proceso.

La desclasificación en Estados Unidos de miles de documentos vinculados a Jeffrey Epstein reactivó el caso y llevó a la fiscalía de París a abrir una amplia investigación a comienzos de 2026.

*Con información de AFP.