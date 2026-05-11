El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a Migración Colombia entregar en un plazo de diez días la información solicitada sobre los movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el país.

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

Después de que Migración Colombia negara el acceso a la información a un medio de comunicación alegando razones de seguridad nacional y protección de datos personales, el Tribunal Administrativo concluyó que dicha reserva no fue debidamente justificada, pues no se explicó de manera concreta cómo la divulgación de esos datos afectaría dichos intereses.

El Tribunal, con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, recordó que el acceso a la información pública es la regla general y que sus excepciones deben interpretarse de manera restrictiva, motivada y proporcional.

En el caso materia de estudio, se destacó que se trata de información de alto interés público, relacionada con fenómenos de criminalidad internacional que exigen mayor transparencia y control ciudadano.

Precisó que la simple invocación de la seguridad nacional no es suficiente para negar información si no se demuestra un riesgo real, específico y actual.

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¿Ghislaine Maxwell en Colombia?

A finales de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una parte de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein. Esto, atendiendo una orden del Congreso.

En la divulgación de los archivos de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York antes de ser enjuiciado, apareció una imagen del expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwell, principal cómplice de Epstein, que fue condenada a 20 años de cárcel por delitos sexuales relacionados con menores.

De acuerdo con Maxwell, durante un viaje que realizó a Colombia, piloteó un helicóptero Blackhawk, teniendo en cuenta que ella y el expresidente Pastrana tenían una pasión en común por la aviación.

Dicha mención, que salpica al expresidente Pastrana, se encuentra en la página 200 de la transcripción de una entrevista que le hizo a Maxwell el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en junio del año en curso.

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El Departamento de Justicia también publicó varios correos que intercambió en el año 2000 Ghislaine Maxwell y en los cuales hacía mención directa a viajes a Colombia.

Hasta ahora, Migración Colombia no ha comentado sobre los detalles del fallo que ya se ha comunicado a todas las partes involucradas.

Este es el fallo completo: