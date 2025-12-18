Revelan nuevas fotos perturbadoras y chats secretos de Jeffrey Epstein a días de que se divulguen sus archivos

Este jueves, se revelaron nuevas fotos del depredador sexual Jeffrey Epstein, que fueron proporcionadas al Congreso por el patrimonio del difunto delincuente. Las nuevas imágenes salen a la luz un día antes de la fecha límite que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos para publicar los archivos de Epstein.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reveló alrededor de 70 fotos en las que se evidencian recortes de pasaportes de mujeres, imágenes de hombres famosos que se relacionaron con Epstein y “mensajes de texto preocupantes sobre el reclutamiento de mujeres para Jeffrey Epstein”, según los detalles del congresista demócrata Robert García, que se encargó de divulgar las nuevas pruebas.

Epstein junto con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

“Los demócratas que supervisan el caso seguirán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, explica un comunicado firmado por García.

“A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos de Epstein ya”, sentencia el documento.

El filósofo y activista Noam Chomsky junto con Jeffrey Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

La semana pasada, el Congreso recibió al menos 95.000 fotos por parte de los herederos de Epstein. Estas no cuentan con contexto, fecha ni ubicación, por lo que así fueron presentadas por los demócratas este 18 de diciembre.

Una de las fotos muestra al multimillonario Bill Gates junto a una mujer, cuyo rostro está oculto, en lo que se presume que es la recepción de un hotel. Otra imagen muestra al filósofo estadounidense Noam Chomsky en un avión hablando con el depredador sexual. Otra foto es de un pie de mujer, con las uñas pintadas y de fondo el libro Lolita, que trata de un profesor que se obsesiona con su alumna.

Se ve una frase del libro Lolita escrita en el pie de una mujer. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

En el pie de la foto hay escrita una frase del ejemplar: “Ella era Lo, simplemente Lo, por la mañana, de pie, con un metro y medio de altura y un solo calcetín”. En otra foto se ve el pecho de una mujer en el que hay escrito otra frase del mismo libro.

Una frase del libro Lolita escrita en el pecho de una mujer. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

También se reveló el pantallazo de un chat de WhatsApp, en el cual los participantes de un grupo estaban discutiendo el reclutamiento de una joven de 18 años para que se reuniera con Epstein. Los participantes de la conversación no fueron difundidos. “Te enviaré chicas ahora”, se lee en un mensaje. “¿Quizás alguien le venga bien a J?“, dice otro, quizá haciendo referencia a Jeffrey Epstein.

El chat revela la coordinación para reclutar a una joven de 18 años proveniente de Rusia. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

El último mensaje que se aprecia en el pantallazo detalla a la joven: su nombre, edad, altura, peso, sus medidas físicas y que provenía de Rusia.

La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó una ley que insta al Departamento de Justicia a revelar todos los documentos relacionados con Epstein, con el fin de avanzar con las investigaciones y determinar los cómplices del delincuente, en especial después de que se conociera que altas figuras del mundo estuvieron presuntamente vinculados con sus crímenes.