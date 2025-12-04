Suscribirse

Mundo

Publican, por primera vez, imágenes inéditas de la “isla de los pedófilos” de Epstein

Se conocen nuevas imágenes de la controvertida isla de Epstein y presionan al Gobierno Trump por su relación con el fallecido magnate.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 2:37 p. m.
Imágenes inéditas de la isla de Epstein
Imágenes inéditas de la isla de Epstein | Foto: AFP

Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron el miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.

Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo.

Contexto: Los pecados de Trump: los inéditos correos del depredador Jeffrey Epstein retratan al presidente y amenazan su futuro

Sin embargo, podrían agregar presión al Gobierno Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.

Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Su relación con Donald Trump

Donald Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Queda por ver qué archivos verán la luz; es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso. Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe.

Contexto: Publicación de archivos Epstein y otras seis noticias internacionales de la semana

En 2008, fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Habitación en la isla de Epstein
Habitación en la isla de Epstein | Foto: AFP

Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores.

Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año; su muerte fue declarada como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

Donald Trump y Jeffrey Epstein
Donald Trump y Jeffrey Epstein | Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

Pero el propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que levantó preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento calificó como un “montaje” y se resistió a publicar archivos de la investigación.

Pruebas en su contra

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía “acerca de las chicas” del financista y que había “pasado horas” con una de sus víctimas en su casa.

Habitación en la isla de Epstein
Habitación en la isla de Epstein | Foto: AFP

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar “desviar la atención” de sus propios errores.

Contexto: Príncipe Andrés fue despojado de su título, honores y su mansión real por vínculos con Jeffrey Epstein

Pero el escándalo ha resultado difícil de superar para Trump, y los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La tabla de la reclasificación tras paso a la final del Tolima: cupos a Libertadores y Sudamericana se definen

2. Ministerio del Deporte respondió si le dará dinero a jugadores de la Selección Colombia por lo que hagan en el Mundial 2026

3. Niño Prodigio: predicciones para hoy jueves, 4 de diciembre

4. Escándalo en Bucaramanga: reeligieron al gerente del Acueducto a espaldas del alcalde encargado

5. Alarmante vaticinio de Mhoni Vidente sobre crudo suceso natural que golpearía en diciembre: “Es increíble”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Epstein condenado por abuso de menorespedofilocrímenes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.