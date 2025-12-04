Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron el miércoles fotos y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.

Las imágenes del antiguo escondite caribeño de Epstein arrojan poca luz nueva sobre el complejo escándalo.

Sin embargo, podrían agregar presión al Gobierno Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.

🚨 | Difunden imágenes inéditas de la «isla de los pedófilos» de Epstein. pic.twitter.com/YPd96z0xQh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

Los 14 videos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Su relación con Donald Trump

Donald Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Queda por ver qué archivos verán la luz; es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso. Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe.

En 2008, fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Habitación en la isla de Epstein | Foto: AFP

Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores.

Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año; su muerte fue declarada como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

Donald Trump y Jeffrey Epstein | Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

Pero el propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que levantó preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento calificó como un “montaje” y se resistió a publicar archivos de la investigación.

Pruebas en su contra

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía “acerca de las chicas” del financista y que había “pasado horas” con una de sus víctimas en su casa.

Habitación en la isla de Epstein | Foto: AFP

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar “desviar la atención” de sus propios errores.

Pero el escándalo ha resultado difícil de superar para Trump, y los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.