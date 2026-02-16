Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

La desclasificación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein sigue salpicando a la realeza británica. Las víctimas más recientes son las hijas del expríncipe Andrés, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia.

En noviembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley bipartidista, firmada por el presidente Donald Trump, que obligaba al Departamento de Justicia a revelar la totalidad de los archivos de la investigación sobre Epstein y Ghislaine Maxwell. Esta medida, con un plazo inicial de 30 días, busca esclarecer detalles sobre la muerte del empresario en 2019 y sus redes de influencia.​

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images) Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Jueces federales, incluido Richard Berman en diciembre de 2025, autorizaron la liberación progresiva de estos documentos, que incluyen correos electrónicos, fotografías y testimonios. Para febrero de 2026, se han divulgado más de tres millones de páginas, aunque algunos documentos han sido retirados temporalmente del acceso público, generando especulaciones sobre posibles ediciones.

La desclasificación de estos archivos ha salpicado a una amplia gama de personalidades de élite, desde empresarios y políticos hasta miembros de la realeza europea. Víctimas clave, como Virginia Giuffre, han impulsado demandas civiles que han mantenido el caso en los tribunales, exponiendo evidencias de abusos sistemáticos.

Entre los más destacados está el expríncipe Andrés, cuya amistad con Epstein ha sido documentada extensamente. Acusaciones de abuso sexual por parte de Giuffre, que el expríncipe ha negado, culminaron en un acuerdo extrajudicial en 2022, pero los nuevos archivos han revelado comunicaciones adicionales que profundizan su exposición.

Jefrey Epstein y el exprincipe Andrés. Foto: AFP

El rey Carlos III revocó formalmente los títulos de Andrés en octubre de 2025, despojándolo de su título real, del ducado de York y su condición principesca. Esta sanción, influida por preocupaciones institucionales y familiares, lo ha relegado a un perfil bajo como simple Andrés Mountbatten-Windsor.​

Documentos recientes incluyen fotografías comprometedoras y referencias a interacciones con Epstein incluso después de su condena inicial, aislando aún más al expríncipe de la vida pública y familiar. En medio de la escandalosa revelación de los documentos que los salpican, ahora se conoce que sus hijas también han sido mencionadas de manera extraña en diversos correos dirigidos al delincuente sexual.

Princesa Beatriz de York y princesa Eugenia de York durante el funeral de la reina Elizabeth II en Westminster Abbey el 19 de septiembre de 2022. Foto: Getty Images via AFP

Beatriz, de 37 años, y Eugenia, de 35, no enfrentan cargos directos, pero los archivos las vinculan indirectamente a través de su padre y la exduquesa de York, Sarah Ferguson. Referencias a eventos y fotografías sugieren una proximidad involuntaria al círculo de Epstein, lo que ha generado gran escrutinio mediático.

De acuerdo con el más reciente lote de información desclasificada, los nombres de ambas princesas son mencionados cientos de veces en extraños correos donde se habla de la vida privada de ambas. Los documentos han abierto dudas sobre la aparente profunda amistad entre Jeffrey Epstein y Sarah Ferguson, madre de las princesas Beatriz y Eugenia y exesposa del príncipe Andrés.

Sobre las críticas a Ferguson, Russell Myers, editor real del periódico británico The Mirror y quien ha cubierto a la familia Windsor durante la última década, aseguró a CNN que “tan pronto como tuvo conocimiento del alcance de las acusaciones” rompió cualquier tipo de relación con el delincuente sexual. Sin embargo, los archivos del Departamento de Justicia sugieren lo contrario.

Sarah Ferguson, duquesa de York y la princesa Beatriz de York como invitadas a la boda de la princesa Eugenia de York junto a Jack Brooksbank en la capilla de St. George's Chapel el 12 de octubre de 2018 en Windsor, Inglaterra. Foto: Getty Images via AFP

Según los documentos, Ferguson lo visitó junto a sus dos hijas luego de que Epstein saliera de prisión en 2009, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor.

Las conversaciones entre Ferguson continuaron tiempo después, cuando ella lo contactó para contarle sobre oportunidades de negocio para su marca y libros. Lo que ha aumentado el escrutinio público son los correos sobre la vida privada de las princesas que Ferguson envió a Epstein.

En algunos de ellos, Ferguson le cuenta a Epstein detalles como “¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un fin de semana de sexo!” o “Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial”.

Mientras se revelan más detalles sobre la cercanía entre Ferguson y el delincuente sexual, CNN ha revelado que los portavoces de la exduquesa no se han referido al escándalo. Por el momento, las princesas Beatriz y Eugenia tampoco se han referido a la mención de sus nombres en los extraños correos enviados entre su madre y Epstein.