Nuevos archivos de Epstein salpican a la élite global; estos son los famosos que están en el ojo del huracán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó el 30 de enero otro lote de más de tres millones de páginas de documentos, que incluyen correos electrónicos, fotografías comprometedoras y registros de vuelos del infame Lolita Express, en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La nueva información, disponible en el sitio web oficial de la entidad, fue publicada para cumplir con una ley de transparencia aprobada en 2025.

Desde la liberación de la información, medios de todo el mundo han analizado los documentos que exponen lazos sórdidos entre Epstein y figuras de la farándula, la tecnología y la política mundial.

¿A cuánto equivale en pesos colombianos la fortuna de Jeffrey Epstein?

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

¿Quiénes son los involucrados?

Entre las personalidades salpicadas destaca Sergey Brin, el cofundador de Google y multimillonario del mundo de la tecnología, mencionado en correos en los que conversa con Ghislaine Maxwell, incluyendo una oferta para llevar al entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, a una cena en la residencia de Epstein en Nueva York.

Nuevos archivos del Departamento de Justicia volvieron a vincular a figuras influyentes con el financiero Jeffrey Epstein. Foto: TT News Agency via AFP

Bill Gates, cofundador de Microsoft, está en el ojo del huracán luego de que salieran a la luz lo que parecerían ser borradores de mensajes entre Epstein y Gates sobre problemas matrimoniales, acuerdos comerciales, la preocupación de Gates por una enfermedad de transmisión sexual y crisis en algunos negocios.

Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Steve Bannon, el estratega político de ultraderecha y exasesor de Donald Trump, aparece en mensajes en los que coordina “consejos” con Epstein para campañas conservadoras, reavivando su perfil controvertido. Entre los correos de Epstein y Bannon se mencionó varias veces a Donald Trump.

Bret Ratner, director de Hollywood conocido por estar al mando de la nueva película biográfica de Melania Trump para Amazon Prime, aparece en fotos abrazando a jóvenes mujeres en el sofá de Epstein.

Donald y Melania Trump. Foto: Getty Images

Josh Harris, millonario inversor y dueño de los Washington Commanders de la NFL, habría asistido a un desayuno privado en la propiedad de Epstein en Nueva York en 2014, en el que también habría estado presente Bill Gates.

Martha Stewart, la diva de la cocina y empresaria lifestyle ícono televisivo, envió un correo pidiendo el contacto de Epstein para “asuntos de catering exclusivo”.

Katie Couric, periodista estrella de TV y exconductora del Today Show, elogia en un email la lasaña de una fiesta de Epstein, confirmando su asistencia a eventos sociales organizados por el delincuente sexual.

Peter Attia, médico y podcaster gurú del wellness y la longevidad, mantuvo aparentemente una amistad con Epstein, que se ha puesto en evidencia a través de correos electrónicos, algunos llenos de chistes groseros y vergonzosos.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, interviene durante la Cumbre Económica Mundial en Washington, D.C., el 17 de abril de 2024. Foto: AFP

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EE. UU. y economista de Harvard, acumula más de 50 menciones en correos con Epstein, en los que criticaban al presidente Donald Trump durante su primer mandato e insultaban su inteligencia.

Steve Tisch, productor de cine y copropietario de los New York Giants de la NFL, protagoniza correos electrónicos donde le pide a Epstein conectarlo con una mujer que habría conocido en uno de sus eventos.

Richard Branson, fundador de Virgin Group, magnate aviador y filántropo, intercambió correos con Epstein de forma continua. En uno de esos correos, Branson le dijo a Epstein que estaría encantado de reunirse con él en cualquier momento en que estuvieran en la misma zona, “¡siempre y cuando traigas a tu harén!”.

Escándalo: revelan que el pedófilo Jeffrey Epstein grabó en secreto teniendo sexo con menores a Bill Clinton, al príncipe Andrés y a Richard Branson

(Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Foto: FilmMagic

Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald y financista de Wall Street, intentó obtener aparentemente las coordenadas de la isla privada de Epstein para poder reunirse con el delincuente sexual.