Nuevos archivos de Epstein salpican a la élite global; estos son los famosos que están en el ojo del huracán

Desde Bill Gates hasta Martha Stewart. Los nuevos documentos liberados sobre el caso de Epstein salpica a personalidades de todo el mundo.

6 de febrero de 2026, 3:07 p. m.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó el 30 de enero otro lote de más de tres millones de páginas de documentos, que incluyen correos electrónicos, fotografías comprometedoras y registros de vuelos del infame Lolita Express, en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La nueva información, disponible en el sitio web oficial de la entidad, fue publicada para cumplir con una ley de transparencia aprobada en 2025.

Desde la liberación de la información, medios de todo el mundo han analizado los documentos que exponen lazos sórdidos entre Epstein y figuras de la farándula, la tecnología y la política mundial.

¿Quiénes son los involucrados?

Entre las personalidades salpicadas destaca Sergey Brin, el cofundador de Google y multimillonario del mundo de la tecnología, mencionado en correos en los que conversa con Ghislaine Maxwell, incluyendo una oferta para llevar al entonces director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, a una cena en la residencia de Epstein en Nueva York.

El fundador de Microsoft respondió a las menciones de su nombre en correos revelados por autoridades estadounidenses.
Nuevos archivos del Departamento de Justicia volvieron a vincular a figuras influyentes con el financiero Jeffrey Epstein. Foto: TT News Agency via AFP

Bill Gates, cofundador de Microsoft, está en el ojo del huracán luego de que salieran a la luz lo que parecerían ser borradores de mensajes entre Epstein y Gates sobre problemas matrimoniales, acuerdos comerciales, la preocupación de Gates por una enfermedad de transmisión sexual y crisis en algunos negocios.

