Bill Gates rompe el silencio y lamenta sus encuentros con Jeffrey Epstein, esto dijo el filántropo

Las palabras del empresario se conocieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara un nuevo lote de archivos relacionados con Epstein.

Redacción Tecnología
5 de febrero de 2026, 12:59 a. m.
Bill Gates fue vinculado en el caso de Jeffrey Epstein
Bill Gates fue vinculado en el caso de Jeffrey Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, se refirió públicamente a su relación pasada con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein y aseguró que lamenta profundamente haber compartido tiempo con él. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista transmitida el miércoles por el medio australiano 9News, en medio de una renovada polémica tras la divulgación de nuevos documentos oficiales en Estados Unidos.

“Cada minuto que pasé con él, lo lamento”

Durante la entrevista, Gates fue enfático al expresar su arrepentimiento por los encuentros que sostuvo con Epstein antes de que este fuera hallado muerto en su celda en 2019, cuando esperaba ir a juicio.

“Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo”, afirmó Gates al medio australiano 9News, marcando una de sus declaraciones más directas sobre el tema hasta ahora.

Nuevos archivos del DOJ reavivan la controversia

Las palabras del empresario se conocieron luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos publicara un nuevo lote de archivos relacionados con Epstein. Los documentos, revelados la semana pasada, incluyen correos electrónicos entre el financiero y diversas personalidades de alto perfil, en los que se evidencian vínculos cercanos, acuerdos de financiación ilegales y la existencia de fotografías privadas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló nuevos documentos que detallan los vínculos de Jeffrey Epstein con figuras de alto perfil.

La publicación de estos archivos volvió a poner bajo escrutinio las relaciones que Epstein sostuvo con figuras públicas influyentes, algunas de las cuales habían minimizado o negado previamente dichos vínculos.

La reacción de Melinda French Gates

El tema también fue abordado por Melinda French Gates, exesposa del magnate, quien señaló que aún existen interrogantes sin resolver. En una entrevista con la radio pública estadounidense NPR, afirmó que la divulgación de los documentos le trajo “recuerdos de momentos muy dolorosos (…)”. “Sea cuales sean las preguntas que queden (…), son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder (…), no yo”, expresó.

La pareja se divorció en 2021, tras más de dos décadas de matrimonio.

Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

Correos polémicos y acusaciones negadas

Entre los archivos divulgados figura el borrador de un correo electrónico en el que Epstein alegaba que Gates mantenía relaciones extramatrimoniales. En ese mismo texto, el fallecido delincuente sexual afirmaba que su vínculo con el empresario incluía desde “ayudar a Bill a conseguir drogas, para lidiar con las consecuencias de tener sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas”.

Gates es presentado como un empresario, programador y filántropo estrechamente vinculado al nacimiento y expansión de la informática personal.
Un borrador de correo atribuido a Epstein desató nuevas acusaciones contra Bill Gates.

Gates negó categóricamente esas afirmaciones. “Ese mensaje nunca fue enviado. (…) Es falso”, respondió. Además, cuestionó las intenciones de Epstein: “No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”.

Cómo se conocieron y el supuesto objetivo filantrópico

El creador de Microsoft explicó que conoció a Epstein en 2011 y que cenó con él en varias ocasiones. Sin embargo, aseguró que nunca visitó su isla en el Caribe y que no tuvo relaciones con mujeres en ese contexto. “El enfoque siempre fue que él conocía a mucha gente muy rica, y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”, sostuvo Gates.

*Con información de AFP.

