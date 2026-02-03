Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló millones de documentos del proceso en contra del difunto depredador sexual Jeffrey Epstein. Los archivos incluyen correos, fotos, videos y mensajes que involucran a figuras prominentes del mundo, como políticos, cantantes, empresarios e incluso miembros de la realeza.

Entre los nuevos documentos que salieron a la luz hay una serie de correos que envió Epstein desde su cuenta personal al fundador de Microsoft, Bill Gates, en los que, al parecer, este estaba intentado ocultarle a su esposa que contrajo una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tras mantener encuentros sexuales con “chicas rusas”, contratadas por el pedófilo.

Bill Gates mantuvo una amistad con el fallecido traficante sexual, Jeffrey Epstein. Foto: Tomada de Daily Mail

Además, los mensajes revelaban que Gates le pidió medicamentos a Epstein para él y su esposa, Melinda, sin que ella tuviera conocimiento de que se estaban tratando alguna enfermedad sexual.

Ante la situación, Melinda Gates, de 61 años, dijo que la sociedad estaba “haciendo un ajuste de cuentas” en relación a los crímenes sexuales de Epstein, y agregó que el caso le traía “recuerdos de momentos muy dolorosos” de su matrimonio con el magnate en tecnología. Las declaraciones las ofreció en medio de una entrevista con NPR News esta semana.

“Ya lo he superado. Me distancié intencionalmente y seguí adelante”, dijo la empresaria, quien tiene tres hijos con Bill Gates, de quien se divorció en el 2021, luego de 27 años de casados.

“Estoy en un momento realmente inesperado y hermoso de mi vida, y no sé casi nada sobre lo que pasó. Esas preguntas son para esas personas, e incluso para mi exesposo. Ellos tienen que responder sobre esas cosas, no yo”, agregó.

Luego, la reportera le preguntó qué sintió al enterarse de los correos que la mencionan, donde, tal parece, Bill Gates intentó medicarla sin su conocimiento para combatir una ETS. “Triste. Una tristeza increíble. Una tristeza increíble... Es pura tristeza”, lamentó Melinda.

“Dejé mi matrimonio. Tenía que dejarlo. Quería dejarlo. Sentí que, con el tiempo, necesitaba dejar la fundación. Así que es simplemente triste. Es la verdad”, continuó.

La mujer abandonó la Fundación Gates en el 2024, fundada por la pareja en el 2000 con la finalidad de combatir la pobreza extrema, mejorar la salud global y ampliar el acceso a la educación y a la tecnología. Desde entonces, se considera la organización filántropa privada más grande del mundo.

Gates habría intentado ocultarle a su esposa que contrajo una ETS. Foto: Getty Images

“Y desde mi propia tristeza, miro a esas chicas jóvenes y digo: ‘Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso?’”, expresó. “Al menos en mi caso, he podido seguir adelante, y espero que ahora haya algo de justicia para esas ahora mujeres”.

Por su parte, un portavoz de Bill Gates criticó los documentos del Gobierno y aseguró que “estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas”, en declaraciones al medio The Independent. “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no poder tener una relación regular con Gates, y hasta dónde podía llegar para tender trampas y difamar”, argumentó.