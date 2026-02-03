Destapan el testamento de Jeffrey Epstein: 44 personas se repartirán su fortuna y propiedades de lujo

Documentos del testamento del controvertido financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 en un centro de detención estadounidense, han salido a la luz y revelan cómo se distribuirá su imperio de bienes y activos millonarios entre un grupo de 44 personas y entidades, entre familiares, allegados y fideicomisos.

Epstein, que fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores hasta su muerte en circunstancias que generaron múltiples teorías y controversias, dejó una herencia que incluye propiedades de lujo en Estados Unidos, Europa y el Caribe, inversiones financieras y negocios inmobiliarios.

La millonaria herencia de Jeffrey Epstein sería dividida en 44 beneficiarios Foto: getty images

El testamento, registrado legalmente y difundido por medios internacionales, detalla cómo serán distribuidos estos bienes entre los beneficiarios designados. Aunque no todos los nombres han sido revelados públicamente por razones de privacidad o acuerdos legales, varias figuras asociadas estrechamente a Epstein han sido identificadas en medios de comunicación.

Entre los bienes más valiosos que forman parte de la herencia están:

Una mansión en Manhattan, considerada una de las más caras de la ciudad, valuada en decenas de millones de dólares.

Una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, conocida por ser uno de los refugios de Epstein y uno de los activos de mayor valor geoestratégico dentro de su portafolio.

Residencias en Palm Beach (Florida) y otras propiedades de lujo en ciudades clave de Estados Unidos.

Activos financieros distribuidos en fideicomisos que manejan inversiones de diverso tipo y que generan ingresos recurrentes, avaluados aproximadamente en 288 millones de dólares.

Este conjunto de bienes constituyó una fortuna dispersa y compleja, que desde antes de su muerte había generado litigios y disputas sobre su manejo, especialmente por parte de víctimas, demandantes civiles y acreedores de diversas causas judiciales relacionadas con su condena por delitos sexuales.

Entre los nombres asociados aparecen personas que mantuvieron vínculos personales o profesionales con Epstein en años anteriores. El reparto también contempla cláusulas restrictivas que podrían limitar el acceso directo a los activos hasta que ciertos criterios sean cumplidos, como edades mínimas, condiciones legales o la resolución de demandas pendientes.

Esto responde a la complejidad del entramado patrimonial y a la intención de garantizar que la herencia no quede expuesta a impugnaciones inmediatas.

Los documentos de Epstein han sido revelados paulatinamente tras varias presiones del Congreso de EE. UU. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

Epstein se encontraba bajo custodia en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, acusado de tráfico sexual de menores, cuando fue encontrado muerto en circunstancias que las autoridades calificaron como suicidio, aunque el caso generó múltiples teorías alternativas por parte de familiares de las víctimas, investigadores y periodistas.

Desde entonces, sus bienes han sido objeto de disputas legales en tribunales de Estados Unidos y otros países, en casos civiles que buscan reparaciones para víctimas de abusos y compensaciones por daños. El testamento recién divulgado es parte de ese proceso de cierre patrimonial que intenta aclarar quién heredará sus activos, mientras continúan otras demandas paralelas.