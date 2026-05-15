Nuevas revelaciones: Andrés Pastrana, hermano del cuñado de Paloma Valencia, cuestionado por conexión con Jeffrey Epstein

Tras una puja judicial, Casa Macondo publicó los registros migratorios que dan cuenta de que Jeffrey Epstein y su esposa, Ghislaine Maxwell, estuvieron en Colombia en el año 2002. El tema había sido definido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a Migración Colombia entregar los datos que solicitaba el medio, que ha seguido en detalle el rastro del empresario norteamericano envuelto en un enorme escándalo de pederastia y quien murió en su celda en la cárcel de Nueva York.

Según Casa Macondo, Epstein llegó al país por medio de una visa temporal de visitante. Su esposa, Ghislaine Maxwell, aparece con una visita al país, en diferentes fechas. Según reportó Casa Macondo “ingresó a Colombia el 19 de marzo de 2007 por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, procedente de Miami, y salió el 21 de marzo con destino a Ciudad de Panamá. Estuvo tres días en Colombia, en calidad de turista”. En el caso de Epstein, advierte el medio, “la entidad no tiene registro de la fecha de entrada del criminal en 2002, lo que impide calcular cuánto tiempo permaneció en el país antes de su salida por El Dorado”.

“Migración Colombia certificó que la información entregada a Casa Macondo corresponde a la totalidad de los registros disponibles, y que no hay alertas migratorias, deportaciones, prórrogas de permanencia ni entrevistas secundarias asociadas a ninguno de los dos viajeros”, agrega el medio, que aclara que a la fecha no se conoce el itinerario completo del viaje, las personas que estuvieron con ellos y las actividades realizadas.

Desde que el escándalo de Jeffrey Epstein estalló en el mundo, en Colombia el nombre del expresidente Andrés Pastrana ha salido a la luz en algunas publicaciones relacionadas con las conexiones que el empresario tenía con los más poderosos del mundo. El exmandatario es hermano de Juan Carlos Pastrana, quien está casado con Cayetana Valencia, hermana de la candidata del uribismo Paloma Valencia.

La agencia AFP publicó esta semana un artículo que cuenta que en archivos revelados por la justicia estadounidense el pasado mes de enero, sobre el caso Epstein, aparece también el expresidente conservador colombiano. Pastrana ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de carácter formal. No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002.

“La convergencia entre la declaración de Maxwell —que sitúa a Epstein en Colombia en ese viaje de 2002— y el registro migratorio que certifica su salida por El Dorado el 20 de julio de ese año constituye la primera confirmación documental que ofrece el Estado colombiano del paso de Jeffrey Edward Epstein por el país”, asegura Casa Macondo.

Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en Colombia ese año. “Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente”, dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada por el Departamento de Estado.

“Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”, agregó. Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell.

Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado de explotación sexual. Cuando se produjo su deceso, se dijo que había sido producto de un suicidio, pero con el paso del tiempo y la revelación de algunos elementos, como las cámaras de seguridad, hoy hay quienes tienen dudas de que pueda existir algo más allá.