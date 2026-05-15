Esta es la escandalosa historia del primo de Paloma Valencia que se apropió de más de 6.000 hectáreas de terrenos baldíos en Vichada

Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, protagoniza una confrontación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) luego de probarse que se apropió de 6.000 hectáreas de baldíos en el municipio de Primavera, ubicado en Vichada, de acuerdo con la información remitida por esa entidad a SEMANA.

Los expedientes disponibles revelan que el familiar de la aspirante a la Casa de Nariño llegó hace 25 años a ese pueblo, compró cada hectárea a 6.000 pesos y acudió a los juzgados para que le fuera titulada. Tras un largo período de investigaciones, el Gobierno Petro detectó la irregularidad y lo llamó a rendir cuentas.

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Se concluyó que Laserna tomó posesión de predios que le pertenecen al Estado y lo señaló de ocupación indebida de campos que deberían estar en manos de campesinos de escasos recursos o víctimas del conflicto armado, tal como lo indica la norma. Bajo esa teoría, se le dio un mes para desocupar el predio y entregarlo a la Agencia Nacional de Tierras.

Sectores políticos han cuestionado a Paloma Valencia por el problema de su primo y ella se ha desentendido. En una reciente confrontación con Iván Cepeda, dijo: “Ayer ganó el Arsenal en la Champions League con gol de (Bukayo) Saka. Esa victoria tiene tanto que ver conmigo como esta recuperación de baldíos a ese pariente que ni va a votar por mí”.

Sin embargo, en el Gobierno Petro ha llamado la atención una serie de documentos que ha enviado la también senadora del Centro Democrático pidiendo explicaciones por el proceso en particular. Fuentes cercanas al caso mencionaron a SEMANA: “Ella dice que no lo conoce, pero ha pedido información sobre cómo va el caso”.

Después de una larga confrontación, el Ejecutivo tomó posesión del predio hace quince días y dio un ultimátum de un mes para que los propietarios lo desocupen. En una nueva evaluación, cada hectárea está avaluada en 2 millones de pesos y se le entregarán por completo a la organización de campesinos de Buenavista.

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Iván Cepeda ha aprovechado este escenario para enfrentarla públicamente: “La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria. Ha atacado la jurisdicción agraria y justifica quitarle baldíos a la Nación, lo cual es un acto claramente ilícito. Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores”.