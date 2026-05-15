Al despacho del presidente Gustavo Petro llegó un oficio en el que el mandatario es advertido sobre presuntas irregularidades que habrían ocurrido en el Fondo Adaptación, en los contratos que debían suscribirse para la región de La Mojana.

El documento de nueve páginas fue radicado en la Casa de Nariño y en este se detallan posibles hechos que habrían ocurrido durante la gestión de Angie Rodríguez y en los que se mencionan al senador Julio Elías Chagüi y el contratista Mario Felipe Maldonado.

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La persona que presentó la denuncia afirma haber sido testigo de una conversación en la que se habría hablado de direccionar recursos públicos de ese fondo. Esto se haría, según el relato de ese oficio, a través de un organismo multilateral para —de esta forma— “eludir los mecanismos de control ordinarios de la contratación estatal colombiana”.

“En esa misma reunión, la gerente Angie Rodríguez se refirió a usted, señor presidente, en términos gravemente impropios e injuriosos. Con lenguaje abiertamente agresivo, manifestó al senador Chagüi la urgencia de avanzar rápidamente, dado que, en sus palabras, al presidente Petro ‘le da igual cumplirle o no con los recursos prometidos de los contratos de La Mojana’”, se lee en el oficio.

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Sobre este asunto, el senador Chagüi afirmó que no ha estado en el Fondo Adaptación y que “desconoce” dónde queda la entidad. Rodríguez, entre tanto, indicó que los contratos para ese territorio se realizarán mediante licitaciones públicas con el apoyo de organizaciones internacionales.

“Ese no es mi proceder, hace parte de los panfletos normales que radican en Presidencia en contra mía. Incluso, empoderé a las veedurías de La Mojana mediante la misión transparencia para evitar el robo de los recursos públicos”, expresó la directora.

En la denuncia radicada en la Presidencia se habla de una supuesta relación cercana de Rodríguez con el senador Chagüi que se habría hecho evidente cuando la directora se habría hospedado en inmuebles del congresista. En la misiva también se afirma que habría estado movilizándose en sus vehículos.

“A través del contratista Mario Felipe Maldonado, la gerente habría accedido al uso de un apartamento ubicado en el exclusivo sector residencial de Los Rosales, en Bogotá, registrado formalmente a nombre de un tercero pero vinculado patrimonialmente al senador Chagüi”, detalla el oficio. Esa vivienda habría sido una oficina paralela del Fondo Adaptación.

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Sobre el vínculo cercano entre el senador y la directora del Fondo, Chagüi afirmó que Rodríguez es amiga suya desde que trabajaba en el Ministerio de Salud; la funcionaria, a su vez, sostuvo que como ciudadana tiene derecho a su vida privada, punto que —afirma— incluye tener amigos.

Las coimas por el direccionamiento de los contratos corresponderían a una comisión del 8 % del valor de cada convenio a adjudicar. Los presuntos acuerdos harían parte del entramado de corrupción.