Los efectos de la entrevista exclusiva de Angie Rodríguez con SEMANA

El escándalo que desató la entrevista exclusiva para SEMANA de Angie Rodríguez, en la que detalló cómo desde el Gobierno de Gustavo Petro se habría conformado una presunta red criminal para exprimir al Estado, provocó que organismos de control y la Fiscalía descongelaran los procesos por denuncias interpuestas por la ahora gerente del Fondo Adaptación.

Representantes de la Comisión de Paz le piden al Gobierno Petro garantizar la vida de Angie Rodríguez: “Se encuentra en riesgo”

Actualmente, la funcionaria se encuentra aportando nuevas pruebas y testimonios, y las citas acaparan buena parte de su agenda. Mientras tanto, ante el bloqueo de sus funciones que expuso en la entrevista, está llevando a cabo un revolcón dentro del fondo, con el fin de poder mostrar ejecución en los meses de gestión que le quedan.