Los secretos del cara a cara entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro: tensión, nuevas pruebas y la conclusión del presidente

A eso de las 4 de la tarde del lunes, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, llegó a la Casa de Nariño a verse nuevamente con el presidente Gustavo Petro, de quien fue mano derecha, para hablar sobre las explosivas revelaciones que hizo en SEMANA sobre una presunta red criminal en el Gobierno nacional.

El encuentro estaba programado desde el pasado viernes, con el fin de que el mandatario colombiano conociera de primera mano las denuncias de Rodríguez, así como para entregarle un paquete de pruebas que demostrarían la persecución, los entrampamientos, el espionaje y la extorsión de la que asegura ser víctima.

Sin embargo, en el transcurso del lunes, se contempló no llevar a cabo el encuentro. Se pensó en enviar a un intermediario con las pruebas, pero en horas de la tarde, Rodríguez recibió una llamada de la Presidencia, citándola a hablar con Petro.

SEMANA conoció que la reunión duró una hora y media, en la que era palpable la tensión entre el presidente y quien fue su directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Rodríguez reafirmó todas las denuncias que hizo en entrevista con Yesid Lancheros, en las que señala a tres figuras de liderar una red que busca “exprimir” a la Presidencia: Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Raúl Moreno, jefe de despacho, y la activista Juliana Guerrero.

Fuentes cercanas le confirmaron a este medio que la forma de referirse a la situación por parte de la gerente del Fondo Adaptación fue “fuerte y firme”.

El presidente habría expresado su molestia y hubo reclamos, pero la funcionaria no cedió, mostrándole aún más material probatorio del conocido hasta el momento.

Según fuentes cercanas a la reunión, lo que llevó la exdirectora del Dapre puede calificarse como “cosas oscuras”, que podrían probar los señalamientos contra el círculo cercano de Petro.

Igualmente, le llevó nuevas amenazas contra su vida recibidas en las últimas horas, que vienen siendo anexadas en ampliaciones ante la Fiscalía General de la Nación.

El presidente no le pidió la renuncia al Fondo Adaptación, sin embargo, ante lo narrado por Rodríguez, la conclusión de Petro es “pensar” la situación de la Casa de Nariño.

Se trata del primer encuentro entre el presidente y Rodríguez desde el consejo de ministros del 9 de febrero y tras su salida del Dapre, que, tal como contó en SEMANA, se habría dado en medio de señalamientos en su contra por parte del mismo mandatario.

“Me encuentro con que le dicen al presidente que yo tenía alianzas con los paramilitares, que yo era la reina del fentanilo, que yo era una contrabandista y que yo manejaba el puerto de Buenaventura”, manifestó Rodríguez en la entrevista.

La situación en la Casa de Nariño no da tregua, mientras el presidente restringe las vocerías a nombre del Gobierno y despliega una orden de ampliar las comunicaciones sobre sus logros en todas las entidades.