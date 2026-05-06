Representantes de la Comisión de Paz le piden al Gobierno Petro garantizar la vida de Angie Rodríguez: “Se encuentra en riesgo”

A través de una carta, un grupo de once representantes a la Cámara que integran la Comisión de Paz elevaron una solicitud al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se garantice la vida de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación.

De acuerdo con los parlamentarios, la funcionaria se encuentra “en una situación de riesgo” que requiere atención inmediata y medidas para prevenir un atentado en su contra.

“Solicitamos de manera urgente la intervención del Gobierno nacional y de las autoridades competentes para garantizar la vida, integridad, seguridad y protección de Angie Rodríguez Fajardo, entendiendo que ha sido una funcionaria transparente que le apuesta a la construcción de democracia y al cumplimiento de los objetivos del Gobierno y quien actualmente se encuentra en una situación de riesgo que requiere atención inmediata y medidas efectivas de prevención”, se lee en la solicitud.

Angie Rodríguez ha revelado varios chats comprometedores. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Piden, además, que el Gobierno “actúe con diligencia, oportunidad y responsabilidad, y se activen todas las condiciones de seguridad y protección”.

De esta forma, según los congresistas, se puede evitar que la situación se derive en “consecuencias irreparables”, por lo que la protección de la vida de la funcionaria debe ser una “prioridad institucional”.

Por ello piden “la activación inmediata de una ruta institucional de protección, la adopción de medidas preventivas y de protección proporcionales al riesgo identificado y el acompañamiento de las autoridades competentes para evitar cualquier afectación a su vida e integridad”.

Además, piden que se informe a organismos internacionales que se ocupan de derechos humanos, debido a la seriedad de las acusaciones de Rodríguez, en una entrevista con SEMANA.

“Por lo anterior, solicitamos que esta petición sea atendida de manera urgente y se informe la trazabilidad de las actuaciones adelantadas y remisión de copia de las gestiones realizadas ante las entidades nacionales e internacionales competentes”, concluyó la carta.

Rodríguez, en una entrevista con SEMANA, expresó su preocupación por su seguridad debido a las denuncias que hizo sobre una posible red criminal en el Gobierno, y dejó claro que no ha pensado en quitarse la vida.