Las senadoras María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y sus colega Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, sostuvieron un cruce de mensajes cuando salían del recinto de la plenaria del Senado en la sesión que se desarrollaba este martes, 5 de mayo.

El enfrentamiento se generó por un debate sobre el proyecto del bono escolar, que es promovido por la candidata Paloma Valencia, del uribismo, el cual busca que los padres de familia puedan elegir si sus hijos van a un colegio público o privado.

A la salida del recinto, Cabal y Jaimes se gritaron y se lanzaron varias pullas. En el debate se metió el senador León Fredy Muñoz, del petrismo, a respaldar a Jaimes: “¡Que viva lo público, que viva Fecode!”, exclamó el exembajador de Colombia en Nicaragua.

“Todo lo que quiere la izquierda es que los padres de los más pobres no pueda elegir. No quieren que los hijos de los pobres escojan el colegio que quieren; la izquierda, los comunistas, quieren a los pobres esclavos de la pésima educación pública”, afirmó Cabal.

La plenaria del Senado se tuvo que suspender por falta de cuórum. Foto: COLPRENSA

Mientras tanto, Jaimes y Muñoz repetían en un alto tono de voz: “Abajo los bonos escolares. Abajo la privatización de la educación”, afirmó la senadora del petrismo, mientras Cabal reclamaba frente a los medios de comunicación que Jaimes no dejaba hablar.

“Esa es la democracia de los mamertos. No dejan hablar a la oposición”, le contestó la senadora del Centro Democrático. “Queremos a los pobres libres, les da miedo que los pobres se libren”, agregó Cabal.

Mientras tanto, Muñoz y Jaimes seguían reclamando no estar de acuerdo con la “privatización de la educación”.

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“Desde que la derecha no gobierna ya no hay esclavos en Colombia”, dijo Jaimes. Mientras que Cabal le contestó: “Fuera los mamertos esclavistas. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Finalmente, Cabal se retiró del recinto mientras Jaimes y Muñoz seguían insistiendo en que estaban en contra de la “privatización” de la educación primaria en el país.

El proyecto es iniciativa de Paloma Valencia. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

El proyecto no ha logrado ser discutido por falta de cuórum en el Senado. En el fondo, hay una batalla política en medio del panorama electoral, pues la iniciativa es liderada por Paloma Valencia, que es candidata presidencial y una de las que encabeza las encuestas en el paso a la segunda vuelta presidencial.

Por eso, al momento de suspender el debate por falta de cuórum, el presidente del Senado, Lidio García, pidió que se revisara cuáles senadores se estaban yendo del recinto, pues en los últimos días el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, hicieron un llamado para que el Congreso sesione y hasta hablaron de pérdida de investidura para los senadores que no debatan; sin embargo, en este caso, habrían sido los senadores cercanos al Gobierno los que se ausentaron para evitar que la iniciativa fuera aprobada.