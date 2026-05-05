Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, renuncia a su curul en el Senado y al Partido Liberal

Mauricio Gómez Amín, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, renunció al Senado de la República y a su militancia en el Partido Liberal.

En una carta dirigida a Lidio García, presidente del Congreso, expresó que no se sintió cómodo dentro de la colectividad en los últimos cuatro años y que se aparta de los partidos “por una causa mayor”.

En principio, expresó que es una decisión tomada con “gratitud, serenidad y plena conciencia del momento político que vive Colombia”. Además, manifestó que nunca ha estado “entre los ausentistas de esta corporación y no estaría bien que lo estuviera ahora”, haciendo referencia a sus compromisos en medio de la campaña presidencial.

También les reclamó a los liberales en el Congreso por haber cedido ante la agenda impuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Mi renuncia al Partido Liberal Colombiano obedece a una razón de conciencia. Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes y destructivas para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable Gobierno de Gustavo Petro”, manifestó en el documento.

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Agregó que “esa no es la tradición liberal que muchos aprendimos a respetar” y que no es la posición “de quienes entendemos que la política siempre debe estar al servicio de la libertad de las instituciones y de la patria”.

Resaltó, además, que la campaña de De la Espriella “no es una campaña electoral más”, argumentando que es “un movimiento popular que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional”.

“Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan cada día más energía, tiempo y presencia. Por esa razón, antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, señaló.

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Finalmente, dijo que se aparta de los partidos “para servir a una causa mayor: la defensa de la patria, la renovación política y la construcción de la Patria Milagro que millones de colombianos empiezan a reconocer como una esperanza real”.

“Lo hago por extrema coherencia: porque no se puede hablar de renovación mientras se permanece atado a las viejas formas cuando la historia exige definiciones claras”, concluyó Gómez.

Gómez Amín, senador barranquillero, fue congresista por 12 años y decidió no buscar la reelección en las pasadas elecciones tras poner su nombre a consideración como precandidato presidencial. Desde diciembre pasado, se unió a la campaña de De la Espriella.